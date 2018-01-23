Отключение украинской связи в "ДНР": жители Донецка открыто проклинают Захарченко и собирают митинг в центре города

23.01.2018 18:40

Пользователи соцсетей оккупированного Донбасса открыто проклинают власти "ДНР" и требуют у боевиков осуществить подключение мобильного оператора Vodafone. Люди с каждым днем все активнее возмущаются отсутствием связи и матерно оскорбляют власти "ДНР", называя ее "организованной преступной группировкой". Один из пользователей из Донецка пишет, что в "ДНР" буквально издеваются над жителями Донбасса.

Кроме того, в соцсетях сообщают, что на 24 января на площади Ленина в Донецке молодежь планирует провести собрание с целью выдвинуть требование о восстановлении связи Vodafone на Донбассе.

При этом с каждым днем люди все активнее пишут, что отключение сигнала Vodafone не является случайным, обвиняя Захарченко и его правую руку Ташкента в авантюре, которая лишила возможности пользоваться мобильной связью жителей Донбасса.

Источник "Диалог.UA"