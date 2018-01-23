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Отключение украинской связи в "ДНР": жители Донецка открыто проклинают Захарченко и собирают митинг в центре города
Пользователи соцсетей оккупированного Донбасса открыто проклинают власти "ДНР" и требуют у боевиков осуществить подключение мобильного оператора Vodafone. Люди с каждым днем все активнее возмущаются отсутствием связи и матерно оскорбляют власти "ДНР", называя ее "организованной преступной группировкой". Один из пользователей из Донецка пишет, что в "ДНР" буквально издеваются над жителями Донбасса.
Кроме того, в соцсетях сообщают, что на 24 января на площади Ленина в Донецке молодежь планирует провести собрание с целью выдвинуть требование о восстановлении связи Vodafone на Донбассе.
При этом с каждым днем люди все активнее пишут, что отключение сигнала Vodafone не является случайным, обвиняя Захарченко и его правую руку Ташкента в авантюре, которая лишила возможности пользоваться мобильной связью жителей Донбасса.
Источник "Диалог.UA"
Теги: Донецк, Донбасс, МТС, ДНР, Захарченко
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