Бывший пленник оккупантов Донбасса: Не могу привыкнуть, что я дома, что тут мир

04.02.2018 21:20

Освобожденный из застенок НВФ "ДНР" 27 декабря 2017 года в результате "большого обмена" пленными Александр Калин признался в интервью "112 Украина", что спустя полтора месяца после освобождения не может избавиться от привычек, приобретенных в заточении.



Калин, мобилизированный еще в начале войны в 30 механизированную бригаду, попал в плен в сентябре 2015 года в районе поселка Луганское. По его словам, тогда трое наших ребят были ранены. Чтобы дать им шанс, Калин вышел из укрытия. Сам он попал в плен, но и раненых бойцов спасти не удалось.



В плену Александр провел более двух лет, часть - в Макеевской колонии. Там, рассказывает боец, 23 часа сутки приходилось находиться в камере, и только на час разрешали выходить в прогулочный дворик. Последний, впрочем, был такой же, как и камера, только без потолка.





До сих пор Калин не может избавиться от привычки постоянно ходить, приобретенной в плену.



"Не могу привыкнуть пока, что я дома, что тут мир. Даже когда слышишь звук какой-то, например, хлопок от машины, все равно реагируешь. Или пришел к врачу, к кабинету, жду. Я не могу, как люди - стоять или сидеть, мне нужно ходить туда-сюда. Это привычка, как ходить по дворику, или по камере - руки за спиной и ходишь. Ходишь-ходишь и потом только замечаешь: "А что я делаю". Не забывается пока. Там проснулся и решетка перед глазами, а тут проснулся, а ее нет. Значит я дома", - рассказал Калин.

Напомним, что 27 декабря на Донбассе состоялся большой обмен: украинской стороне передали 73 заложника, находившихся в плену на неподконтрольных территориях Донбасса, а украинская сторона передала в ОРДЛО 233 человека.



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