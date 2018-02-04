- Как провести банковские операции у линии разграничения на Донетчине: опубликованы важные сведения22:20
- На оккупированном Донбассе активно вербуют "пушечное мясо"22:00
- Анализ ситуации: почему на Донбассе возможна эскалация21:40
- Бывший пленник оккупантов Донбасса: Не могу привыкнуть, что я дома, что тут мир21:20
- В Покровске - стрельба, есть жертвы20:52
- Главари ОРДО не дают вернуть газ Марьинке и Красногоровке 20:38
- Блокпосты Донетчины не прошли 85 человек, подозреваемых в причастности к НВФ20:19
- Куда и когда на Донетчине приедет мобильный сервисный центр МВД20:04
- Мэр Днепра Филатов признался, что вытянул погибшего волонтера Краснопольского из "подвала" в Донецке19:52
- После плена: украинские военные нуждаются в стоматологических операциях19:37
Бывший пленник оккупантов Донбасса: Не могу привыкнуть, что я дома, что тут мир
Освобожденный из застенок НВФ "ДНР" 27 декабря 2017 года в результате "большого обмена" пленными Александр Калин признался в интервью "112 Украина", что спустя полтора месяца после освобождения не может избавиться от привычек, приобретенных в заточении.
Калин, мобилизированный еще в начале войны в 30 механизированную бригаду, попал в плен в сентябре 2015 года в районе поселка Луганское. По его словам, тогда трое наших ребят были ранены. Чтобы дать им шанс, Калин вышел из укрытия. Сам он попал в плен, но и раненых бойцов спасти не удалось.
В плену Александр провел более двух лет, часть - в Макеевской колонии. Там, рассказывает боец, 23 часа сутки приходилось находиться в камере, и только на час разрешали выходить в прогулочный дворик. Последний, впрочем, был такой же, как и камера, только без потолка.
До сих пор Калин не может избавиться от привычки постоянно ходить, приобретенной в плену.
"Не могу привыкнуть пока, что я дома, что тут мир. Даже когда слышишь звук какой-то, например, хлопок от машины, все равно реагируешь. Или пришел к врачу, к кабинету, жду. Я не могу, как люди - стоять или сидеть, мне нужно ходить туда-сюда. Это привычка, как ходить по дворику, или по камере - руки за спиной и ходишь. Ходишь-ходишь и потом только замечаешь: "А что я делаю". Не забывается пока. Там проснулся и решетка перед глазами, а тут проснулся, а ее нет. Значит я дома", - рассказал Калин.
Напомним, что 27 декабря на Донбассе состоялся большой обмен: украинской стороне передали 73 заложника, находившихся в плену на неподконтрольных территориях Донбасса, а украинская сторона передала в ОРДЛО 233 человека.
Читайте также:
После плена: в застенках ОРДЛО всех били и унижали в разной степени
Новый обмен пленными на Донбассе: появились обнадеживающие данные
Экс-пленник, вернувшийся на Луганщину: Меня осудили за измену Родине и дали 13 лет тюрьмы строгого режима
Признания экс-пленника "ДНР": Избит был до такой степени, что не мог видеть
Теги: Донбасс, плен, ДНР, ВСУ, оккупанты
- Освобожденная из плена боевиков украинка рассказала о жутких пытках. ВИДЕО
- Боевики «ДНР» показали задержанного украинского разведчика
- Из-за захвата в плен боевиков командиров ДНР заменят на кадровых офицеров РФ
- "У всех ребят высыпались зубы", - мать освобожденного воина АТО Александра Морозова рассказала, как 3 года издевались над ее сыном в плену
- Признания экс-пленника "ДНР": Избит был до такой степени, что не мог видеть
- Настоящий полковник: президент Украины встретился с героем, пережившим почти два года донбасского плена
- Как провести банковские операции у линии разграничения на Донетчине: опубликованы важные сведения22:20
- На оккупированном Донбассе активно вербуют "пушечное мясо"22:00
- Анализ ситуации: почему на Донбассе возможна эскалация21:40
- Бывший пленник оккупантов Донбасса: Не могу привыкнуть, что я дома, что тут мир21:20
- Вниманию жителей Луганщины: опубликован новый график работы мобильного подразделения Ощадбанка 21:02
- В Покровске - стрельба, есть жертвы20:52
- Главари ОРДО не дают вернуть газ Марьинке и Красногоровке 20:38
- Блокпосты Донетчины не прошли 85 человек, подозреваемых в причастности к НВФ20:19
- Куда и когда на Донетчине приедет мобильный сервисный центр МВД20:04
- Мэр Днепра Филатов признался, что вытянул погибшего волонтера Краснопольского из "подвала" в Донецке19:52
- Как провести банковские операции у линии разграничения на Донетчине: опубликованы важные сведения22:20
- На оккупированном Донбассе активно вербуют "пушечное мясо"22:00
- Анализ ситуации: почему на Донбассе возможна эскалация21:40
- Бывший пленник оккупантов Донбасса: Не могу привыкнуть, что я дома, что тут мир21:20
- Вниманию жителей Луганщины: опубликован новый график работы мобильного подразделения Ощадбанка 21:02
- В Покровске - стрельба, есть жертвы20:52
- Главари ОРДО не дают вернуть газ Марьинке и Красногоровке 20:38
- Блокпосты Донетчины не прошли 85 человек, подозреваемых в причастности к НВФ20:19
- Куда и когда на Донетчине приедет мобильный сервисный центр МВД20:04
- Мэр Днепра Филатов признался, что вытянул погибшего волонтера Краснопольского из "подвала" в Донецке19:52
- Лучшие народные средства от головной боли16:15
- Полезные советы, как справиться с бессонницей14:39
- Стало известно, как домашние обязанности влияют на женщин13:35
- Cекреты управления организмом09:30
- Метод, притягивающий приятные события в жизнь08:26
- Россия готовится к "великой войне", которую Кремль прогнозирует до 2023 года, – Арьев20:54
- Что нельзя делать в День Святого Валентина20:33
- Медики объяснили, в каком положении нельзя спать19:35
- Действуют убийственно! Медики рассказали, какие продукты нельзя есть с утра натощак15:43
- ЗОЖ, гены или судьба: от чего зависит, сколько вы проживете15:26
- "Феникс" лишает пенсий: новый удар для жителей ОРДО
- Страшное предупреждение для Донбасса: последствия этого ощутят на себе жители по обе стороны линии разграничения
- ГЕНШТАБ: Українських жінок будуть призивати на військову службу
- Вернется ли Vodafone на Донбасс: вице-премьер Украины рассказал, кто может реально повлиять на восстановление связи в ОРДЛО
- Как переселенцу не потерять соцвыплаты: важные моменты
- Финальный суд над Зайцевой: сколько тюремных лет грозит виновнице ДТП
- Автомобили с табличками, грузовики и пешеходы: что происходит на неподконтрольной границе Донбасса
- Участились случаи попыток пересечения КПВВ с "документами" "ДНР"
- На Донбассе начала проваливаться земля
- Появились отличные новости для переселенцев: Минсоцполитики прозрело!