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Признания экс-пленника "ДНР": Избит был до такой степени, что не мог видеть
Освобожденный из плена на НВФ "ДНР" старший сержант вооруженных сил Украины Александр Морозов рассказал в интервью телеканалу "112 Украина", что он стал заложником боевиков не сразу - две недели в окрестностях донецкого аэропорта ему удавалось скрываться и обдумывать план возвращения на подконтрольную украинскому правительству территорию.
28-летний Морозов провел в плену 1058 дней в плену - почти 3 года.
"Нам просто нужно было забрать раненых с аэропорта... Мы выехали ночью туда, нас было три машины... В итоге две машины погибли: одна сгорела на взлетной полосе, одна упала на стоянку аэропорта, - вспоминает Морозов. - Ее подбили с РПГ. Там двое ребят спаслось, они попытались, вроде, еще двоих как бы вытянули. Наша машина съехала с дороги, я был выставлен на возвышенность, на прикрытие группы, дабы было время на принятие решений о дальнейших действиях. В итоге, нас потом накрыли минометами, после чего я получил контузию. Под утро спустился вниз - уже никого не было. Группа ушла".
По словам бойца, тогда он понял, что нужно возвращаться на подконтрольную украинскому правительству территорию самому.
"Постоянно шел огонь, потом от наших прилетала "ответка". Т.е. сам вариант пройти через передовую, через фронт, перейти к нашим - если тебя одни не пристрелят, то вполне возможно, что другие. Поэтому это был очень и очень рискованный вариант. После суток, когда я провел там, в аэропорту, уже особо страх ушел. Я там различал несколько периодов страха. Когда он панический, потом отпускает, отпускает и отпускает. Т.е. уже к нему привыкаешь и стаешь нечувствительным. Я попытался, потому что не знал точно, откуда мы заехали, возвращаться по следам нашей машины, но в итоге, там дальше следы путались. Я знал, что может быть снайпер там, сидеть в ближайшем здании. Особо мыслей не было. Была одна мысль, установка - нужно выйти. Нужно выйти просто из-под обстрела, из-под двух огней. Думал выйти через Донецк, выехать просто на маршрутке, но не получилось", - отметил он.
Не получилось, главным образом потому, что у него было мало информации о транспортном сообщении.
"Я не знал, как это происходит. Первый раз меня остановили возле ж/д вокзала с проверкой документов. Я все еще никак не мог расстаться со своим военным билетом: как-то мне его было жалко выбрасывать. Все я нес до последнего его. Меня обыскали, нашли военный билет, поставили на колени и вызвали машину. Пока они отвлеклись, там несколько секунд, буквально, я сбежал. Дошел до спортивного комплекса "Олимпийский". Попытался залезть - переночевать хотел. Разбил стекло, и набежали сепары. Они избивали, допрашивали. Дальше не особо интересно", - сказал он.
По словам военнослужащего, его задержали боевики в окрестностях донецкого аэропорта - возле спортивного комплекса "Олимпийский", когда он попытался проникнуть в здание.
"Они избивали, допрашивали... Сначала думали, что я просто мародер, который залез туда и думал что-то своровать. Но потом, в итоге, когда я сказал, что я боец Вооруженных сил Украины, они стали более агрессивными. Удары стали прилетать более сильные. Избили так, что у меня уши, трещины в ребрах, трещина в кисти, глаза были заплывшие. Избит был до такой степени, что не мог видеть. Повезло просто, что было рассечение - за ночь кровь стекла и открылся один глаз", - отметил Морозов.
Держали его, утверждает военнослужащий, изначально то в гараже, то в подвале, потом перевезли в бывшее здание СБУ, затем опять переводили из подвала в подвал и только летом 2016 года - в Макеевскую колонию.
Боец отметил, что в здании СБУ пленных использовали, как рабов, а в Макеевской колонии плохо кормили.
Напомним, что 27 декабря на Донбассе состоялся большой обмен: украинской стороне передали 73 заложника, находившихся в плену на неподконтрольных территориях Донбасса, а украинская сторона передала в ОРДЛО 233 человека.
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Теги: Донбасс, плен, ДНР, ВСУ, оккупанты
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