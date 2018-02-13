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Архив - Донецкая область

Боевики "ДНР" задержали патруль СММ ОБСЕ, давая проехать ракетному комплексу

13.02.2018 18:28
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Боевики "ДНР" задержали патруль СММ ОБСЕ, давая проехать ракетному комплексу

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 12 февраля), наблюдатели выявили опасное вооружение в н.п. Стыла (оккупированная часть региона на юге Донетины).

В неподконтрольных правительству районах наблюдатели зафиксировали такие нарушения линий отвода: 10 февраля — 1 зенитный ракетный комплекс (9К33 "Оса"), двигавшийся на запад возле н. п. Стыла (34 км к югу от Донецка), а 11 февраля — 1 неподвижный танк (неустановленного типа) в Донецке.

Когда 10 февраля члены патруля Миссии наблюдали за передвижением зенитного ракетного комплекса (9K33) через Стылу, грузовик "КАМАЗ" темно-зеленого цвета с белыми номерными знаками на черном фоне преградил перекресток, остановившись перед патрулем СММ. Водитель грузовика (мужчина в одежде военного типа) сообщил наблюдателям о том, что ему приказали задержать патруль Миссии на 10 минут.



Теги: Донбасс, ДНР, боевики, СММ ОБСЕ
 
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