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Генпрокуратура Украины сообщила шокирующие подробности расстрела морпехов в зоне АТО
Пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила подробности убийства четырех военнослужащих одного из подразделений Вооруженных Сил Украины вблизи Широкино.
По ее словам, в ходе досудебного расследования проведен осмотр места происшествия с участием экспертов и ряд других неотложных и первоочередных следственных (розыскных) действий, направленных на раскрытие этого преступления.
На теле погибших обнаружены огнестрельные пулевые ранения, а в помещении, где последние находились, - признаки сокрытия преступления (поджога и закладки взрывчатки).
После основательного исследования полученных доказательств установлена причастность к убийству двух сослуживцев погибших, задержанных в порядке ст. 208 УПК Украины. С участием их защитников проведены следственные эксперименты, а также допросы в ходе которых подозреваемые предоставили признательные показания об обстоятельствах данного убийства, совершенного на почве неуставных отношений прохождения воинской службы.
В настоящее время с задержанными проводятся другие неотложные следственные действия, готовится сообщение о подозрении по п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух или более лиц совершенное по предварительному сговору).
Также назначены судебно-медицинские, химические, взрывотехнические, баллистические, иммунологические, цитологические, медико-криминалистические, молекулярно-генетические экспертизы.
Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что военнослужащих отдельной бригады морской пехоты расстреляли сослуживцы. Факт гибели морпехов подтвердили (без подробностей) в пресс-центре штаба АТО.
Теги: Донбасс, Генпрокуратура, расстрел, АТО, морпехи
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