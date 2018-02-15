- Одной водной проблемой для Донбасса стало меньше16:00
- У линии разграничения нашли медь в газовых баллонах15:45
- На юг Донетчины вернулся свет15:25
- Неподконтрольную часть Донбасса оставили без мобильников15:25
- Минский бой за Донбасс: чего требует официальный Киев15:08
- Оккупанты Донбасса окапываются14:42
- Жебривский заявил, что сделан важный шаг для возвращения газа в Авдеевку14:15
- Дебальцеве: втрати, обман та висновки14:07
- Позиции ВСУ на Луганском направлении обстреляны у четырех населенных пунктов13:58
- У шахты Бутовка силы АТО были под обстрелом почти три часа13:48
Минский бой за Донбасс: чего требует официальный Киев
Пресс-секретарь бывшего президента Украины Леонида Кучмы (он представляет в Трехсторонней контактной группе переговорщиков по Донбассу в Минске украинскую сторону) Дарка Олифер рассказала, на чем сделал акцент официальный Киев во время вчерашней встречи ТКГ.
Вот, что пишет Дарка на своей странице в Фейсбуке:
"Несмотря на договоренности о "Рождественском перемирии" (должно было начаться с 23 декабря 2017-го, но было сорвано российско-оккупационными войсками – прим. ред.), мы с тревогой констатируем рост количества обстрелов, в т.ч. с применением оружия, запрещенного Минским соглашениями - минометов, танков, артиллерии. Эскалация стала возможной потому, что за время действия перемирия РФ так и не применила свое влияние на НВФ ОРДЛО с целью прекращения ведения огня.
Через неконтролируемый участок российско-украинской границы продолжаются поставки оружия и боеприпасов; НВФ ОРДЛО продолжают размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах, прикрываясь мирными жителями, в частности, в Донецке и Горловке.
Украинская сторона в очередной раз озвучила требование прекратить поставки вооружений и боеприпасов на неподконтрольную Украины часть Донбасса и вывести с территории Донбасса оружие и российские военные формирования. Мы подчеркиваем необходимость беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, включая неподконтрольной Украины участком российско-украинской границы.
Отдельно украинская сторона выразила возмущение обстрелом беспилотного летательного аппарата СММ ОБСЕ, которое имело место на неподконтрольной Украины части Донбасса 9 февраля 2018. Безопасность патрулей миссии - важная составляющая мирного урегулирования, агрессия и насилие по отношению к наблюдателям ОБСЕ недопустимо.
Настаиваем на соблюдении всего пакета документов, которые были приняты в рамках Минского процесса. В том числе речь идет о выполнении Меморандума от 19 сентября 2014 года, который, в частности, предусматривает контроль Украины над н.п. Дебальцево; демилитаризацию Кальмиусского (бывший комсомольский), Кумачово, Новоазовска, Саханка; создание безопасности зоны вдоль неконтролируемой участка российско-украинской границы.
Ожидаем, что вторая волна освобождения удерживаемых лиц состоится быстрее. Украинская сторона готова к компромиссам ради того, чтобы люди вернулись домой.
Призываем РФ пересмотреть свою позицию относительно важной гуманитарной инициативы - создание с участием Украины, РФ, Международного Комитета Красного Креста трехстороннего механизма поиска пропавших без вести, к работе которого будут приглашать представителей ОРДЛО. Пока РФ отказывается участвовать в этой работе".
В свою очередь, член постоянной делегации Украины в ПАСЕ, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко сообщила, что в третью годовщину подписания минских соглашений невыполненными остаются ключевые блоки: по безопасности и гуманитарный. "Мы требуем прекращения обстрелов, немедленного освобождения заложников и политзаключенных, создания группы по границе и зон безопасности на украино-российской границе, доступа туда ОБСЕ на постоянной основе", - заявила Геращенко.
Следующее заседание переговорщиков по разрешению конфликта на Донбассе пройдет в Минске 28 февраля.
Напомним, что в Минске также поднимали тему мобильной связи в ОРДО, а Геращенко сообщила о позорных действиях со стороны представителей оккупированной части Донбасса, а также со стороны отдельных членов ОБСЕ.
Теги: Донбасс, Минск, переговоры, Минские договоренности, ОРДЛО
- Что сегодня происходило в Минске: подробности дипломатической битвы за Донбасс
- Минские переговоры о судьбе Донбасса: "дорожная карта" и "красные линии"
- Донбасский фронт: качели обстрелов и переговоров
- До чего сегодня договорились в Минске по Донбассу
- Переговорщик по Донбассу раскритиковал Порошенко и украинскую власть (ВИДЕО)
- В Минске договорились спасать донбасские шахты
- Одной водной проблемой для Донбасса стало меньше16:00
- У линии разграничения нашли медь в газовых баллонах15:45
- На юг Донетчины вернулся свет15:25
- Неподконтрольную часть Донбасса оставили без мобильников15:25
- Минский бой за Донбасс: чего требует официальный Киев15:08
- Оккупанты Донбасса окапываются14:42
- Оккупанты Луганщины передали украинской стороне тело воина ВСУ14:32
- Жебривский заявил, что сделан важный шаг для возвращения газа в Авдеевку14:15
- Дебальцеве: втрати, обман та висновки14:07
- Позиции ВСУ на Луганском направлении обстреляны у четырех населенных пунктов13:58
- Одной водной проблемой для Донбасса стало меньше16:00
- У линии разграничения нашли медь в газовых баллонах15:45
- На юг Донетчины вернулся свет15:25
- Неподконтрольную часть Донбасса оставили без мобильников15:25
- Минский бой за Донбасс: чего требует официальный Киев15:08
- Оккупанты Донбасса окапываются14:42
- Оккупанты Луганщины передали украинской стороне тело воина ВСУ14:32
- Жебривский заявил, что сделан важный шаг для возвращения газа в Авдеевку14:15
- Дебальцеве: втрати, обман та висновки14:07
- Позиции ВСУ на Луганском направлении обстреляны у четырех населенных пунктов13:58
- Дебальцеве: втрати, обман та висновки14:07
- Почему нельзя прощать человека просто так22:36
- Эксперты рассказали о вреде зубных щеток22:00
- Доктор Комаровский: Подробная инструкция по борьбе с вирусами21:35
- Шесть причин полюбить молочные продукты19:49
- Пять способов снижения температуры без таблеток14:10
- Как справиться с негативными воспоминаниями?10:10
- Медики развенчали популярные мифы о простуде09:41
- Почему с 1 ночи до 3 утра нужно обязательно спать07:19
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Соцсети комментируют ситуацию на донбасских КПВВ: "льгота", "суперльгота" и "трындец"
- Стало известно о «прощании с цивилизацией» в «ДНР», что происходит
- НЕ ПРОПУСТИТЕ! Скоро наступит волшебный день, когда все желания непременно сбываются
- Россия понесла очередные потери в Сирии
- Плохие знаки: "номера ДНР" стали проблемой для граждан, пересекающих линию разграничения
- Битва за Vodafone для ОРДО: важные заявления из Минска и развенчание лжи в "ДНР"
- Восстановление сигнала «МТС» на Донбассе: житель «ДНР» рассказал, почему нужно готовиться к худшему
- «Молодых предпринимателей ДНР» будут забирать в ополченцы или просто ликвидировать на подвалах
- Казанский напомнил "ДНР", чем закончилась "ДКР": Приказали "республиканцам" влиться в состав Украины
- Восстановление мобильной связи в ОРДО: Vodafone подал заявки, оккупанты молчат