Минский бой за Донбасс: чего требует официальный Киев

15.02.2018 15:08

Пресс-секретарь бывшего президента Украины Леонида Кучмы (он представляет в Трехсторонней контактной группе переговорщиков по Донбассу в Минске украинскую сторону) Дарка Олифер рассказала, на чем сделал акцент официальный Киев во время вчерашней встречи ТКГ.



Вот, что пишет Дарка на своей странице в Фейсбуке:



"Несмотря на договоренности о "Рождественском перемирии" (должно было начаться с 23 декабря 2017-го, но было сорвано российско-оккупационными войсками – прим. ред.), мы с тревогой констатируем рост количества обстрелов, в т.ч. с применением оружия, запрещенного Минским соглашениями - минометов, танков, артиллерии. Эскалация стала возможной потому, что за время действия перемирия РФ так и не применила свое влияние на НВФ ОРДЛО с целью прекращения ведения огня.



Через неконтролируемый участок российско-украинской границы продолжаются поставки оружия и боеприпасов; НВФ ОРДЛО продолжают размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах, прикрываясь мирными жителями, в частности, в Донецке и Горловке.



Украинская сторона в очередной раз озвучила требование прекратить поставки вооружений и боеприпасов на неподконтрольную Украины часть Донбасса и вывести с территории Донбасса оружие и российские военные формирования. Мы подчеркиваем необходимость беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, включая неподконтрольной Украины участком российско-украинской границы.



Отдельно украинская сторона выразила возмущение обстрелом беспилотного летательного аппарата СММ ОБСЕ, которое имело место на неподконтрольной Украины части Донбасса 9 февраля 2018. Безопасность патрулей миссии - важная составляющая мирного урегулирования, агрессия и насилие по отношению к наблюдателям ОБСЕ недопустимо.



Настаиваем на соблюдении всего пакета документов, которые были приняты в рамках Минского процесса. В том числе речь идет о выполнении Меморандума от 19 сентября 2014 года, который, в частности, предусматривает контроль Украины над н.п. Дебальцево; демилитаризацию Кальмиусского (бывший комсомольский), Кумачово, Новоазовска, Саханка; создание безопасности зоны вдоль неконтролируемой участка российско-украинской границы.



Ожидаем, что вторая волна освобождения удерживаемых лиц состоится быстрее. Украинская сторона готова к компромиссам ради того, чтобы люди вернулись домой.



Призываем РФ пересмотреть свою позицию относительно важной гуманитарной инициативы - создание с участием Украины, РФ, Международного Комитета Красного Креста трехстороннего механизма поиска пропавших без вести, к работе которого будут приглашать представителей ОРДЛО. Пока РФ отказывается участвовать в этой работе".



В свою очередь, член постоянной делегации Украины в ПАСЕ, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко сообщила, что в третью годовщину подписания минских соглашений невыполненными остаются ключевые блоки: по безопасности и гуманитарный. "Мы требуем прекращения обстрелов, немедленного освобождения заложников и политзаключенных, создания группы по границе и зон безопасности на украино-российской границе, доступа туда ОБСЕ на постоянной основе", - заявила Геращенко.



Следующее заседание переговорщиков по разрешению конфликта на Донбассе пройдет в Минске 28 февраля.



Напомним, что в Минске также поднимали тему мобильной связи в ОРДО, а Геращенко сообщила о позорных действиях со стороны представителей оккупированной части Донбасса, а также со стороны отдельных членов ОБСЕ.