Боевики "ДНР" заявили, что убили двух бойцов АТО, а еще одного взяли в плен

17.02.2018 14:21

Представитель "оперативного командования "ДНР" Даниил Бессонов заявил, что в ночь на субботу, 17 февраля, 2 украинских силовиков погибли, 2 получили ранения, 1 взят в плен. Случилось это якобы в результате попытки атаки позиций сил "ДНР" в районе Донецка. Об этом сообщает "РИА Новости".

"Сегодня ночью украинские силовики провели очередную вылазку диверсионно-тактической группы. С позиций в районе населенного пункта Пески группа украинских силовиков из 57-й отдельной мотопехотной бригады ... в количество 8 лиц пыталась провести боевую вылазку", – заявил Бессонов.

"Противник был остановлен на подступах к позициям ... уничтожено не менее 2 украинских силовиков, 2 ранены, 1 из диверсантов, брошенный сослуживцами на поле боя, взят в плен", – добавил представитель "ДНР".

Отметим, что штаб АТО о потерях среди украинских военных на Донбассе 17 февраля не сообщал.