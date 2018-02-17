- Донецкие наступают на луганских: в Луганске рассказали, кто устроил ночные диверсии и взрывы в "ЛНР" - подробности16:52
- В "ДНР" заканчиваются деньги? Соцсети сообщили о крупной проблеме Захарченко с зарплатами15:52
- Боевики "ДНР" массово бросают службу и уезжают в Россию: наемники рассказали, почему больше не могут оставаться на Донбассе15:31
- 19 февраля в прифронтовой Марьинке заработает "Ощадбанк"15:20
- Боевики "ДНР" заявили, что убили двух бойцов АТО, а еще одного взяли в плен14:21
- Бессмертный рассказал, когда Россия может осложнить ситуацию на Донбассе11:56
- Ситуация в пунктах пропуска утром 17 февраля10:01
- Американский беспилотник провел очередную разведку у линии разграничения на Донбассе 09:52
- На Донбассе прошел пятичасовой бой: силы АТО выстояли08:35
- В «ДНР» заявили о запуске 4G-связи, не дотянув до 3G08:18
Боевики "ДНР" заявили, что убили двух бойцов АТО, а еще одного взяли в плен
Представитель "оперативного командования "ДНР" Даниил Бессонов заявил, что в ночь на субботу, 17 февраля, 2 украинских силовиков погибли, 2 получили ранения, 1 взят в плен. Случилось это якобы в результате попытки атаки позиций сил "ДНР" в районе Донецка. Об этом сообщает "РИА Новости".
"Сегодня ночью украинские силовики провели очередную вылазку диверсионно-тактической группы. С позиций в районе населенного пункта Пески группа украинских силовиков из 57-й отдельной мотопехотной бригады ... в количество 8 лиц пыталась провести боевую вылазку", – заявил Бессонов.
"Противник был остановлен на подступах к позициям ... уничтожено не менее 2 украинских силовиков, 2 ранены, 1 из диверсантов, брошенный сослуживцами на поле боя, взят в плен", – добавил представитель "ДНР".
Отметим, что штаб АТО о потерях среди украинских военных на Донбассе 17 февраля не сообщал.
Теги: Донбасс, убийство, ДНР, АТО, боевики
- "В ОРДЛО будет стабильность: там стабильно будут грабить, стрелять, кидать гранаты и убивать", – Елена Степова
- Киборги с шахты Бутовка: новые кадры с переднего края (ВИДЕО)
- ДНРовцы сутки убивали охранников дома бывшего нардепа
- 14-летний совершил зверское убийство в оккупированной Макеевке
- Чего лишила СБУ донбасские "республики"
- "Вытираны новороссии" обижаются, что Россия не оценила их "подвигов"
- Украинский полковник хотел "пристроиться" в "министерстве "ЛНР"17:11
- Донецкие наступают на луганских: в Луганске рассказали, кто устроил ночные диверсии и взрывы в "ЛНР" - подробности16:52
- В Луганске обстреляли местную телерадикомпанию16:09
- В "ДНР" заканчиваются деньги? Соцсети сообщили о крупной проблеме Захарченко с зарплатами15:52
- Боевики "ДНР" массово бросают службу и уезжают в Россию: наемники рассказали, почему больше не могут оставаться на Донбассе15:31
- 19 февраля в прифронтовой Марьинке заработает "Ощадбанк"15:20
- Боевики "ДНР" заявили, что убили двух бойцов АТО, а еще одного взяли в плен14:21
- Бессмертный рассказал, когда Россия может осложнить ситуацию на Донбассе11:56
- Ситуация в пунктах пропуска утром 17 февраля10:01
- Американский беспилотник провел очередную разведку у линии разграничения на Донбассе 09:52
- Украинский полковник хотел "пристроиться" в "министерстве "ЛНР"17:11
- Донецкие наступают на луганских: в Луганске рассказали, кто устроил ночные диверсии и взрывы в "ЛНР" - подробности16:52
- Лавров: Украина низведена до состояния неспособности самостоятельно управляться16:29
- В Луганске обстреляли местную телерадикомпанию16:09
- В "ДНР" заканчиваются деньги? Соцсети сообщили о крупной проблеме Захарченко с зарплатами15:52
- Боевики "ДНР" массово бросают службу и уезжают в Россию: наемники рассказали, почему больше не могут оставаться на Донбассе15:31
- 19 февраля в прифронтовой Марьинке заработает "Ощадбанк"15:20
- Глава МИД Венгрии заявил об украинской «международной кампании лжи»15:10
- Как переселенцу восстановить паспорт: разъяснения юристов14:51
- Легковушка влетела в автобус с детьми под Киевом: есть погибшие14:37
- Как переселенцу восстановить паспорт: разъяснения юристов14:51
- Что происходит с вашим телом, когда вы сидите по 8 часов в день13:50
- После удара по военным РФ в Сирии глава Пентагона встретился с Порошенко: Россию предупредили о "расплате" за Донбасс13:17
- Пять привычных вещей которые нанесут необратимый вред здоровью13:06
- Децентрализация для Мариуполя, или Как попасть в распределение11:44
- Диетологи опровергли мифы о "вредных" продуктах09:20
- Если Украина отправит войска на Донецк и Луганск, Россия ответит по полной — журналист. ВИДЕО21:17
- Как вылечить затянувшийся насморк20:55
- Романенко рассказал о серьезной угрозе, создаваемой Украиной для России19:14
- Китайский Новый год – 2018: Как отмечают и чего нельзя делать в последующие 15 дней18:57
- Битва за Vodafone для ОРДО: важные заявления из Минска и развенчание лжи в "ДНР"
- Битва за связь для неподконтрольного Донбасса: озвучены последние данные от МинВОТ
- Россия понесла очередные потери в Сирии
- «Молодых предпринимателей ДНР» будут забирать в ополченцы или просто ликвидировать на подвалах
- Эксперт рассказал, что Путин сделает с "ЛДНР" в случае провала Минских договоренностей
- Захарченко отказался от «национализации» Vodafone
- Если Украина отправит войска на Донецк и Луганск, Россия ответит по полной — журналист. ВИДЕО
- Народный синоптик рассказал, когда в Украине начнется теплая весна
- В Минске стороны наметили шаги для восстановления связи Vodafone в ДНР
- В «ДНР» пояснили, почему у «Феникса» украинский номер