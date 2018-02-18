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Архив - Донецкая область

Воин ВСУ: В Зайцево у боевиков 6 200-х, 2 300-х. «Укропи кращі»

18.02.2018 08:21
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Воин ВСУ: В Зайцево у боевиков 6 200-х, 2 300-х. «Укропи кращі»

Боевики понесли потери в Зайцево (Донецкая область). Об этом на своей странице в Facebook сообщил воин Добровольческого батальона территориальной обороны Донецкой области «Донбасс» Вячеслав Власенко.
«Шесть 200-х, два 300-х», — уточнил он.
При этом, по словам Власенко, убиты и ранены не рядовые боевики. «Они были спецами. Але укропи кращі!!!» — написал воин.



Теги: Донбасс, боевики, потери, Зайцево
 
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