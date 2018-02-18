Воин ВСУ: В Зайцево у боевиков 6 200-х, 2 300-х. «Укропи кращі»

18.02.2018 08:21

Боевики понесли потери в Зайцево (Донецкая область). Об этом на своей странице в Facebook сообщил воин Добровольческого батальона территориальной обороны Донецкой области «Донбасс» Вячеслав Власенко.

«Шесть 200-х, два 300-х», — уточнил он.

При этом, по словам Власенко, убиты и ранены не рядовые боевики. «Они были спецами. Але укропи кращі!!!» — написал воин.