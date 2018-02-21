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Климкин сообщил, что мешает восстановить мобильную связь в ОРДО
Оккупанты «ДНР» не дают отремонтировать оборудование для возобновления украинской мобильной связи в ОРДО из-за российского оператора мобильных услуг, монополизировавшего рынок.
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил: «Мы в течение последних месяцев пытаемся спасти мобильную связь, чтобы люди могли ней пользоваться. Мы не получили ни одного разрешения на безопасный ремонт мобильной связи. Вы знаете, почему? Потому что оккупационная администрация затянула туда какого-то российского провайдера, и уже сейчас карточки его продаются в пять-семь раз больше, чем до этого обычные услуги украинского оператора».
Кроме того, Климкин заявил, что на оккупированной части Донбасса существует мафиозная структура.
Он подчеркнул: «Там на сегодня реальная мафиозная структура, которая зарабатывает на трафиках, начиная от угля и до всего остального, и распиливает на металлолом реально то, что является собственностью Украины и украинских компаний, это все будет потом задокументировано, за это все нужно будет отвечать, и за это нужно будет платить».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, мобильная связь, Климкин, ОРДЛО
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