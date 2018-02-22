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Архив - Донецкая область

В Донецке произошло серьезное ДТП

22.02.2018 17:10
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В Донецке произошло серьезное ДТП

Жители оккупированного Донецка сообщают, что 21 февраля, на мосту по пр. Богдана Хмельницкого произошло ДТП, пишет Трибун.
Соответствующие снимки были опубликованы в одном из местных сообществ.
По словам очевидцев, авария произошла из-за водителей, которые устроили гонки на дороге:
"Honda Civic вообще по встречке ехал, играли в гонки с Opel Vectra, чуть меня не сшибли с дороги", - пишет местный житель.
Другие подробности, а также информация о пострадавших отсутствуют.



Теги: Донецк, Донбасс, ДТП
 
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