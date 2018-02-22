В Донецке произошло серьезное ДТП

22.02.2018 17:10

Жители оккупированного Донецка сообщают, что 21 февраля, на мосту по пр. Богдана Хмельницкого произошло ДТП, пишет Трибун.

Соответствующие снимки были опубликованы в одном из местных сообществ.

По словам очевидцев, авария произошла из-за водителей, которые устроили гонки на дороге:

"Honda Civic вообще по встречке ехал, играли в гонки с Opel Vectra, чуть меня не сшибли с дороги", - пишет местный житель.

Другие подробности, а также информация о пострадавших отсутствуют.