В Донецк привезли убитых и раненых оккупантов

25.02.2018 21:17

Координатор в "СтопТеррор" Семен Кабакаев сообщил, что в одну из больниц оккупированного Донецке за сутки привезли шесть убитых и раненых оккупантов Донбасса.



"Давно не было приятных новостей, позвонили из Донецка наши люди. За последние сутки в морг поступило 2-200 и в больницу Калинина 4-300 ("200" - обозначение погибших, "300" - раненых - прим. ред.). Один из ликвидированных россиянин, - пишет Семен на своей странице в Фейсбуке. - После недавней ротации россиян в Донецке, местные из больниц говорят о потерях сообщать кадровикам. С чем связанно неизвестно".