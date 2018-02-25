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В Донецк привезли убитых и раненых оккупантов
25.02.2018 21:17
Координатор в "СтопТеррор" Семен Кабакаев сообщил, что в одну из больниц оккупированного Донецке за сутки привезли шесть убитых и раненых оккупантов Донбасса.
"Давно не было приятных новостей, позвонили из Донецка наши люди. За последние сутки в морг поступило 2-200 и в больницу Калинина 4-300 ("200" - обозначение погибших, "300" - раненых - прим. ред.). Один из ликвидированных россиянин, - пишет Семен на своей странице в Фейсбуке. - После недавней ротации россиян в Донецке, местные из больниц говорят о потерях сообщать кадровикам. С чем связанно неизвестно".
Теги: Донецк, Донбасс, больница, ДНР, оккупанты, ОРЛО
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