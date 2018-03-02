Захарченко провел новые увольнения в «республике»

02.03.2018 12:49

Главарь «ДНР» Александр Захарченко подписал «указ» об увольнении «министра образования ДНР» Лариса Поляковой и назначил на ее место Евгения Горохова, пишет ДонПресс.

Как сообщалось ранее, в ОРДО за «получение взятки» была арестована заместитель Поляковой — Ирина Симонова.

Также, главарь «ДНР» Александр Захарченко подписал «указ» о назначении новым «министром образования и науки ДНР» Евгения Горохова.

«Указ» датирован 20 февраля.

Отмечается, что Евгений Горохов до назначения «министром» был «ректором Донбасской национальной академии строительства и архитектуры».