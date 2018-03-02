Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Захарченко провел новые увольнения в «республике»

02.03.2018 12:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Захарченко провел новые увольнения в «республике»

Главарь «ДНР» Александр Захарченко подписал «указ» об увольнении «министра образования ДНР» Лариса Поляковой и назначил на ее место Евгения Горохова, пишет ДонПресс.
Как сообщалось ранее, в ОРДО за «получение взятки» была арестована заместитель Поляковой — Ирина Симонова.
Также, главарь «ДНР» Александр Захарченко подписал «указ» о назначении новым «министром образования и науки ДНР» Евгения Горохова.
«Указ» датирован 20 февраля.
Отмечается, что Евгений Горохов до назначения «министром» был «ректором Донбасской национальной академии строительства и архитектуры».



Теги: Донбасс, увольнение, ДНР, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх