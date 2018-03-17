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Часть Донецка перекрыта: "громко" хоронят боевика
Сегодня, 17 марта, в Донецке (ОРДО - отдельные районы Донецкой области - неподконтрольная Украине территория) перекрыта улица Щорса.
Как сообщает издание donpress.com со ссылкой на соцсети, проходят похороны одного из видных боевиков. По данным дончан, речь идет о начальнике штаба группировки "Кальмиус" по фамилии Михайлов.
Напомним, что одни из самых громких похорон времен оккупации Донецка прошли в октябре 2016-го, когда перекрыли центральную улицу (Артема), провожая в последний путь командира батальона "Спарта", российского оккупанта Арсена Павлова (известен под позывным "Моторола"). 16 октября 2016 он погиб в лифте дома № 121 по улице Челюскинцев в Донецке, где проживал. По одной из версии - сработало самодельное взрывное устройство, закреплённое на тросе лифта. В оккупированном Донецке в связи с гибелью "Моторолы" устроили трёхдневный траур. Прощались с оккупантом в Донецком театре оперы и балета, после чего гроб с телом пронесли по улицам города. Похоронили террориста на кладбище, известном как "Донецкое море".
Позже подобным образом прощались с еще одним комадиром НВФ "Сомали"- Михаилом Толстых ("Гиви"), которого отправили на тот свет в феврале 2017-го.
Теги: Донецк, Донбасс, боевик, похороны, ДНР
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