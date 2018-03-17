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Архив - Донецкая область

Неподконтрольный Донбасс: наблюдателей СММ ОБСЕ отогнали от границы

17.03.2018 13:36
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Неподконтрольный Донбасс: наблюдателей СММ ОБСЕ отогнали от границы

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 16 марта), патрули Миссии посетили три приграничных района, которые не контролируются правительством.

14 марта в течение 30 минут наблюдения на пункте пропуска на границе вблизи н. п. Новоазовск (102 км к юго-востоку от Донецка) наблюдатели видели, что в очереди на выезд из Украины стояли 4 грузовика (с российскими номерными знаками) с надписью "подсолнечное масло" на бортах.

В течение приблизительно 10 минут наблюдения на пункте пропуска на границе вблизи н. п. Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска) команда СММ отметила, что транспортные средства стояли в очереди, однако не зафиксировала движение через границу, поскольку наблюдателям сказали покинуть этот район.

Осуществляя наблюдения в пункте пропуска неподалеку от н. п. Северный (50 км к юго-востоку от Луганска) в течение 5 минут, патруль Миссии не зафиксировал никакого движения через границу до того, как наблюдателям сказали покинуть этот район и осуществлять мониторинг с расстояния не менее 200 метров.



Теги: Донбасс, наблюдатели, граница, боевики, СММ ОБСЕ
 
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