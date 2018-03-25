- Пожар убил двоих в Волновахе10:09
- В Донецке произошло газовое отравление10:01
- Донецкая фильтровальная станция остановлена09:44
- В Донецке на "таможне" у человека не выдержало сердце09:28
- Количество взрывов на Донетчине выросло в два раза09:15
- У донбасских КПВВ почти нет очередей08:57
- В Макеевке мужчина погиб страшной смертью08:54
- Жуткие подробности обстрела Авдеевки местный житель рассказал на видео08:46
- Сквозь КПВВ "Марьинка" прорвалось больше всего авто и людей08:32
- С чем связан рост обстрелов на Донбассе?08:00
Донецкая фильтровальная станция остановлена
Сегодня, 25 марта, КП "Компания "Вода Донбасса" сообщила, что по техническим причинам остановлена Донецкая фильтровальная станция (ДФС).
"В связи с выходом из строя электрооборудования насосных агрегатов по техническим причинам остановлена Донецкая фильтровальная станция. Для выполнения ремонтных работ выехала бригада электриков", - отмечается в сообщении.
Напомним, что Донецкая фильтровальная станция (ДФС) обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем пророссийской группировки "ДНР", а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны Украине. За время конфликта на территории станции было зафиксировано около 400 попаданий взрывоопасных предметов.
Теги: Донбасс, вода, Донецкая фильтровальная станция, ДФС
- На Донетчине - беда!
- Донецкую ДФС запустили, вода в домах Авдеевки будет до девяти вечера - Жебривский
- Новая беда для жителей Донбасса: под удар попала Донецкая фильтровальная станция
- Восстановлена работа Донецкой фильтровальной станции
- Завтра должны запустить Донецкую фильтровальную станцию
- Возобновлена подача воды в прифронтовую Авдеевку
- Пожар убил двоих в Волновахе10:09
- В Донецке произошло газовое отравление10:01
- Донецкая фильтровальная станция остановлена09:44
- В Донецке на "таможне" у человека не выдержало сердце09:28
- Количество взрывов на Донетчине выросло в два раза09:15
- У донбасских КПВВ почти нет очередей08:57
- В Макеевке мужчина погиб страшной смертью08:54
- Жуткие подробности обстрела Авдеевки местный житель рассказал на видео08:46
- Сквозь КПВВ "Марьинка" прорвалось больше всего авто и людей08:32
- В ОРЛО люди тонули, сгорали и погибали под колесами08:15
- Пожар убил двоих в Волновахе10:09
- В Донецке произошло газовое отравление10:01
- Донецкая фильтровальная станция остановлена09:44
- В Донецке на "таможне" у человека не выдержало сердце09:28
- Количество взрывов на Донетчине выросло в два раза09:15
- У донбасских КПВВ почти нет очередей08:57
- В Макеевке мужчина погиб страшной смертью08:54
- Жуткие подробности обстрела Авдеевки местный житель рассказал на видео08:46
- Сквозь КПВВ "Марьинка" прорвалось больше всего авто и людей08:32
- Путина короновали08:30
- Всё, что нужно знать о переходе Украины на летнее время19:17
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать11:44
- Эти витамины помогут избавиться от усталости22:02
- Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии21:07
- 10 причин преждевременного старения кожи18:17
- Медики объяснили, почему не стоит отказываться от сахара18:02
- Эти продукты могут «убить» либидо16:00
- Особенности детей, рожденных в разные времена года10:06
- Симптомы порчи и как их определить09:50
- Как час нашего рождения влияет на нашу жизнь09:30
- Савченко в суде шокировала судей заявлением об «ЛДНР»
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать
- "Эти реки уже не переплыть": на каких условиях "ДНР" будет "под одним небом" с Украиной – Захарченко сделал новое заявление. ВИДЕО
- Неподконтрольная Донетчина: вот и всё – Vodafone окончательно приговорили
- Симптомы порчи и как их определить
- «Украины не будет на карте»: в «ДНР» рассказали о серьезных переменах
- Соцсети о ситуации на донбасских КПВВ: тихий ужас
- Внезапно: Тимошенко срочно покинула территорию Украины
- Порошенко опять поднимет минималку в Украине
- Пьянству бой: в Украине запретили продавать алкоголь, - подробности