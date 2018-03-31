Донбасс: вооруженные люди изгоняют наблюдателей ОБСЕ

31.03.2018 08:47

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 30 марта), наблюдатели столкнулись с очередными случаями ограничение свободы передвижения и другими препятствиями в выполнении мандата СММ. И всё это – со стороны оккупантов Донбасса.



Так, в пункте пропуска на границе в Изварино мужчина в одежде военного типа сказал патрулю СММ покинуть этот район, хоть патрулирование там оговорено в мандате Миссии.



В Луганске вооруженный мужчина в одежде военного типа отказал патрулю СММ в доступе к складскому помещению, куда въехала автоколонна с надписью гуманитарная помощь от Российской Федерации. Наблюдатели покинули этот район.



В н. п. Старопетровское (неподконтрольный правительству, 35 км к северо-востоку от Донецка) патруль СММ остановили 2 транспортных средства, в каждом из которых находились по двое вооруженных мужчин, и которые перекрыли дорогу патрулю. Один из мужчин, вооруженный автоматом, спросил у наблюдателей о цели их патрулирования и сказал, что патрулирования должны быть "скоординированы" с членами "ДНР", а потом приказал команде СММ немедленно покинуть этот район. Патруль СММ уехал из этого района.



На блокпосте в 500 метрах к востоку от н. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь, неподконтрольный правительству, 29 км к северо-востоку от Мариуполя) трое вооруженных мужчин в одежде военного типа с зелеными нашивками на рукавах с надписью "БЕРКУТ Отряд мобильный особого назначения" не разрешили патрулю Миссии проехать дальше. Один вооруженный мужчина сказал наблюдателям, что его "подразделение" получило приказы от "командования" в Донецке, запрещающие пропускать патруль СММ через блокпост. Патруль Миссии покинул этот район.