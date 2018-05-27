Донбасс в опасности – оккупанты готовятся к наступлению

27.05.2018 22:00

Правозащитник, директор Восточной правозащитной группы и представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский уверяет, что российско-оккупационные войска на Донбассе готовятся к наступлению.



"Обострение и активная его фаза должны начаться с конца лета, начала осени. Именно на эти даты ориентируют всех новобранцев, которых привлекают на оккупированной территории, - заявил Лиснянский в интервью Громадському радіо. - Цель одна — дестабилизация политической ситуации в Украине. Это настолько разносторонний процесс, что предугадать наверняка, с чем это связано, очень сложно… Мы знаем что лето, это пора и в политической жизни — затишье. В том числе и в РФ. За этот период что-то должно произойти в геополитическом поле. Сейчас идет подготовка. Если что-то произойдет не так, как нужно РФ, обострение начнется с новой силой".



Правозащитник уверяет, что его насторожила массовая амнистия для заключенных на временно оккупированном Донбассе.



"Они (представители РФ – прим. ред.) их (амнистированных – прим. ред.) выставят на передовые позиции, чтобы жалеть своих и выставлять граждан Украины, чтобы показать всему миру, что "опять гибнут люди"… Пропаганда с целью показать несостоятельность Минских договоренностей, потому что РФ очень недовольна законом о реинтеграции Донбасса. И всё постепенно началось после принятия этого закона. И постепенно они усиленно готовятся к чему-то", - отмечает Лиснянский.