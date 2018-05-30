Шахтеров ОРДО сгоняют на «военные учения» под угрозой тюрьмы

30.05.2018 17:38

На оккупированной территории Донецкой области работникам угольной промышленности поступают повестки из «военкоматов» для прохождения «военных учений».

Группа «Информационное сопротивление» сообщает, что во время прохождения медицинского осмотра «реальное» состояние здоровья человека почти не учитывается, в то же время, в случае отказа «проходить службу» шахтерам угрожают лишением свободы сроком до пяти лет.

Источник: https://donpress.com