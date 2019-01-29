На оккупированном Донбассе местные жители в упор расстреляли российского военного, открывшего огонь по мирным

29.01.2019 07:30

В ГУ разведки Минобороны Украины рассказали, что боевики проводят учения и размещают свои подразделения и вооружение прямо вблизи жилых домов, передает "Диалог.UA".

Так, в минувшую среду жители одного из подконтрольных террористам городов не выдержав произвола российского военного, расстреляли оккупанта из охотничьего ружья. В разведке подчеркнули, что перед этим убитый террорист не раз открывал беспорядочный огонь в сторону мирного населения.

Источники сообщают, что российские кураторы всерьез обеспокоены моральным и психологическим состоянием российских наемников. "В связи с этим российским оккупационным командованием предусмотрено провести комплексное изучение морально-психологического состояния подчиненного личного состава. В частности, с 28 января в войсках противника начинают работу специальные комиссии под руководством заместителей командующих армейских корпусов по военно-политической работе", - рассказали в ГУ разведки Минобороны Украины