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Хуг сообщил очень плохие новости с Донбасса

09.06.2018 22:30
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Хуг сообщил очень плохие новости с Донбасса

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил о резком ухудшении ситуации на Донбассе.

"Ухудшение ситуации с безопасностью в мае привело к 43 подтвержденным жертвам среди гражданского населения - 11 погибших и 32 раненых", - сообщил Хуг 8 июня. Он отметил, что представители миссии проверяют информацию о других жертвах и добавил, что количество пострадавших может возрасти.

Хуг также подчеркнул, что "атмосфера опасности, которую стороны поддерживают и даже усиливают, особенно ощущается вокруг Донецкой фильтровальной станции и вокруг нее".

"На прошлой неделе миссия зафиксировала по меньшей мере 600 нарушений прекращения огня в радиусе 15 км вокруг Донецкой фильтровальной станции. В результате несоблюдения (режима прекращения огня, - ред.) ДФС пришлось закрыть на этой неделе, - напомнил первый замглавы миссии ОБСЕ. - Авдеевка в ближайшие дни будет без питьевой воды, как и районы Ясиноватой и Донецка. У обеих сторон есть всё, чтобы предотвратить это. Они должны срочно договориться о плане действий для безопасного доступа работников на Донецкую фильтровальную станцию. Миссия ОБСЕ готова содействовать любому предложению".

Напомним, что сегодня стало известно о восстановлении работы ДФС. Если всё будет в порядке, уже завтра Авдеевка получит воду.




Теги: Донбасс, жертвы, Донецкая фильтровальная станция, СММ ОБСЕ, Хуг
 
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