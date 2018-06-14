Жертвы взрыва маршрутки в Голубовское говорят, что взрыв был внутри

14.06.2018 20:26

Некоторое время назад в н.п. Голубовское произошел взрыв в результате которого пострадали пассажиры маршрутки. Оккупационные «власти ЛНР» сразу заявили об «обстреле со стороны ВСУ». Однако, как выяснилось, взрыв произошел внутри маршрутки. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 12 июня 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«СММ продолжала уточнять сообщения в СМИ о жертвах среди гражданского населения. В н. п. Голубовское (неподконтрольный правительству, 51 км к западу от Луганска) команда СММ поговорила с 45-летней женщиной, которая сообщила, что она была одним из пассажиров автобуса, получившего повреждения во время взрыва 7 июня. По ее словам, она получила ранения и из ее правого плеча извлекли осколки.

Женщина рассказала, что она стояла сзади водителя, когда около 10:30 она услышала взрыв в салоне автобуса, в результате которого сразу же выбило все окна. Собеседница сообщила, что в автобусе находилось от 18 до 19 пассажиров. Женщина слышала крики и видела, что на большинстве пассажиров была кровь и осколки стекла. По ее словам, ей была оказана медицинская помощь в больнице в н. п. Голубовка (быв. Кировское, 51 км к западу от Луганска), откуда ее выписали в тот же день».