- Стало известно, кого из переселенцев Донбасса обеспечат жильем13:00
- Жебривский покидает должность главы Донецкой ОВГА?12:45
- Бои на Донбассе: ВСУ наказали врага ответным ударом, боевики понесли потери11:35
- Захарченко могут сменить на «украинского Кадырова»: названы имена «преемников»10:45
- Захарченко заявил о готовности рассмотреть вопрос ввода миротворцев ООН на Донбасс10:30
- Саперы продолжают очищать Донбасс. Обезврежено почти 200 тысяч взрывоопасных предметов07:10
- Кризисы на оккупированном Донбассе: волны идут одна за другой22:20
- Узаконенное издевательство: печальная годовщина постановления, ударившего по переселенцам22:00
- Донбасский тупик: никто не понимает, что делать21:40
- Мнение: Украина не защитила жителей Донбасса, и они стали жертвами21:25
Официально: Порошенко решил судьбу Донбасса, вынесен вердикт
Подтвердилась информация об отставке главы Донецкой областной государственной администрации, руководителя областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского
Об этом сам Жебривский написал на своей странице в Facebook.
По словам Жебривского, он покидает свой пост ровно через три года после назначения.
«В субботу встретился с президентом Украины Петром Порошенко и попросил его о моей отставке. Он мое заявление принял, и в среду его должен рассмотреть Кабмин. Спасибо всей своей команде за работу, спасибо жителям Донбасса за поддержку и понимание», — написал Жебривский.
Он выразил надежду, что его преемник будет активно работать ради освобождения оккупированных территорий и развития Донбасса.
Напомним, Павел Жебривский ранее угодил в громкий скандал. С 22 до 26 марта он отдыхал в пятизвездочном отеле в ОАЭ. Стоимость проживания — примерно 1000 долларов в сутки.
Теперь уже бывший глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский тогда заявил, что может себе позволить отдых в Объединенных Арабских Эмиратах.
Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Мирнограде.
«1,5 миллиона – дивиденды, 1 миллион гривен – материальная помощь от предприятия, на котором я являюсь акционером. Приблизительно, 600 тысяч [за год] заработная плата, 600 тысяч у жены зарплата и так далее. Я на день рождения на 5 дней поехал отдохнуть, какой-то человек сфотографировал, и все сайты показали, как Жебривский за тысячу долларов в день может себе позволить. Да, могу!», – сказал Жебривский.
Напомним также, что Верховная Рада Украины 7 июня уволила Александра Данилюка с должности главы Министерства финансов.
Известно, что «за» соответствующее решение проголосовали 254 депутатов.
Сам Данилюк перед голосованием заявил: «Сейчас вы будете голосовать по поводу моей отставки. Мне инкриминируют то, что вынес «сор из избы. Написанное мной письмо очевидно, там изложены очевидные факты. В частности, ГФС уже более года имеет полностью ручного руководителя, из-за чего реформа службы не проводится. Эта ситуация типична для всех органов в Украине. Служба пронизана коррупцией».
Отметим, исполняющим обязанности главы Минфина назначена заместительница Данилюка Оксана Маркарова.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Порошенко, Жебривский
- Порошенко: Голодомор - часть многовековой гибридной войны России против Украины
- Порошенко: США поддержали размещение миротворцев на всей оккупированной территории Донбасса
- Порошенко в ужасе: СМИ показали правду о том, что на самом деле украинцы думают о нем и о Януковиче. ВИДЕО
- В этом году начнутся переговоры по Крыму, возможен референдум по восстановлению суверенитета оккупированного Донбасса - политолог о закрытой встрече с Порошенко
- Порошенко: спецстатуса Донбасса в Конституции нет
- Мнение: задержание Корбана - это разборки между олигархами, а не верховенство права
- Стало известно, кого из переселенцев Донбасса обеспечат жильем13:00
- Жебривский покидает должность главы Донецкой ОВГА?12:45
- Бои на Донбассе: ВСУ наказали врага ответным ударом, боевики понесли потери11:35
- Захарченко могут сменить на «украинского Кадырова»: названы имена «преемников»10:45
- Захарченко заявил о готовности рассмотреть вопрос ввода миротворцев ООН на Донбасс10:30
- ОБСЕ: представители «ЛНР» заплатили Украине за воду07:45
- Саперы продолжают очищать Донбасс. Обезврежено почти 200 тысяч взрывоопасных предметов07:10
- Кризисы на оккупированном Донбассе: волны идут одна за другой22:20
- Узаконенное издевательство: печальная годовщина постановления, ударившего по переселенцам22:00
- Донбасский тупик: никто не понимает, что делать21:40
- Стали известны сроки запуска Антикоррупционного суда13:20
- Стало известно, кого из переселенцев Донбасса обеспечат жильем13:00
- Жебривский покидает должность главы Донецкой ОВГА?12:45
- Гай Ричи "перепутал" Украину с Россией12:30
- В Японии разработан летающий "робошланг" для тушения пожаров (ВИДЕО)12:15
- Украинцы могут остаться без квартир из-за долгов за коммунальные услуги12:00
- Эти лечебные растения понижают уровень вредного холестерина11:45
- Бои на Донбассе: ВСУ наказали врага ответным ударом, боевики понесли потери11:35
- Виталий Кличко стал членом Международного зала боксерской славы11:25
- Кому нельзя есть мороженое11:15
- Эти лечебные растения понижают уровень вредного холестерина11:45
- Кому нельзя есть мороженое11:15
- Каким даром тебя наградила дата рождения10:00
- Супрун предупредила об опасной эпидемии09:15
- 5 обычных предметов в вашем доме, которые приносят благополучие и счастье09:00
- Энергетическая совместимость в любви по дате рождения08:12
- 8 запахов, которые заставят комара отказаться от вашей крови07:35
- Кризисы на оккупированном Донбассе: волны идут одна за другой22:20
- Шкура неубитого Захарченко: названы три кандидата на пост главаря "ДНР"19:10
- Как избавиться от изжоги навсегда: 3 лучших способа помочь себе22:02
- Новости из ОРДО: преемника "Моторолы" после страшной аварии лечит врач из Тернополя
- В ОРДЛО прорвались нужные авто
- Появились хорошие новости от "Донбасс SOS" для ВПЛ и жителей временно оккупированных территорий
- Пенсии для ВПЛ и неподконтрольного Донбасса: названы ключевые проблемы
- Названа главная интрига в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе
- На КПВВ «Майорское» паника – «объявляют красную зону»
- Никто никуда не отходил: волонтер прокомментировал "оставление" ВСУ двух поселков у Горловки
- Спикер оккупантов Донбасса "освободил" Гладосово и Травневое
- Аксенов и Захарченко "собирают чемоданы": в Москве подтвердили "зачистку" главарей Крыма и Донбасса
- Донецк обстреляли, много повреждений