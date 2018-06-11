Официально: Порошенко решил судьбу Донбасса, вынесен вердикт

11.06.2018 13:35

Подтвердилась информация об отставке главы Донецкой областной государственной администрации, руководителя областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского

Об этом сам Жебривский написал на своей странице в Facebook.

По словам Жебривского, он покидает свой пост ровно через три года после назначения.

«В субботу встретился с президентом Украины Петром Порошенко и попросил его о моей отставке. Он мое заявление принял, и в среду его должен рассмотреть Кабмин. Спасибо всей своей команде за работу, спасибо жителям Донбасса за поддержку и понимание», — написал Жебривский.

Он выразил надежду, что его преемник будет активно работать ради освобождения оккупированных территорий и развития Донбасса.

Напомним, Павел Жебривский ранее угодил в громкий скандал. С 22 до 26 марта он отдыхал в пятизвездочном отеле в ОАЭ. Стоимость проживания — примерно 1000 долларов в сутки.

Теперь уже бывший глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский тогда заявил, что может себе позволить отдых в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Мирнограде.

«1,5 миллиона – дивиденды, 1 миллион гривен – материальная помощь от предприятия, на котором я являюсь акционером. Приблизительно, 600 тысяч [за год] заработная плата, 600 тысяч у жены зарплата и так далее. Я на день рождения на 5 дней поехал отдохнуть, какой-то человек сфотографировал, и все сайты показали, как Жебривский за тысячу долларов в день может себе позволить. Да, могу!», – сказал Жебривский.

Напомним также, что Верховная Рада Украины 7 июня уволила Александра Данилюка с должности главы Министерства финансов.

Известно, что «за» соответствующее решение проголосовали 254 депутатов.

Сам Данилюк перед голосованием заявил: «Сейчас вы будете голосовать по поводу моей отставки. Мне инкриминируют то, что вынес «сор из избы. Написанное мной письмо очевидно, там изложены очевидные факты. В частности, ГФС уже более года имеет полностью ручного руководителя, из-за чего реформа службы не проводится. Эта ситуация типична для всех органов в Украине. Служба пронизана коррупцией».

Отметим, исполняющим обязанности главы Минфина назначена заместительница Данилюка Оксана Маркарова.

Источник: https://politeka.net