Объединенные силы взяли в полукольцо опорный пункт боевиков

14.06.2018 12:33

Подготовка к обустройству новых позиций заняла полгода. Военнослужащие Объединенных сил существенно улучшили свое тактическое расположение на участке обороны Марьинка - Славное, взяв в полукольцо опорный пункт оккупационных сил РФ.

Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время, украинские военные оборудовали свою новую линию обороны на господствующих высотах, поэтому получили возможность не только контролировать все подходы к вражескому опорному пункту, но и вести по нему фланговый перекрестный огонь.

"Оккупанты, похоже, не ожидали, что теперь их укрепленный опорник, состоящий из трех огневых точек и около 100 метров траншей полного профиля, оказался в плотном полукольце", - отметили в Минобороны.

По словам командира роты, оборудовавшей новые позиции, подготовку к их обустройству личный состав подразделения осуществлял около шести месяцев.

Начали работы еще глубокой осенью, проведя сначала разведку местности и обнаружив точки, где расположился противник.

"На этом пути наиболее трудоемкой задачей была доставка к месту обустройства позиций стройматериалов и мешков с песком. Бойцы их таскали буквально на себе, незаметно преодолевая расстояние в 800 метров за 40-50 минут. А с учетом того, что работы продолжались преимущественно зимой и все были одеты по-зимнему, да еще и в бронежилетах с оружием за спиной, на каждого приходилось 50-70 килограммов груза", - рассказали в ведомстве.

К началу мая позиция в инженерном отношении была полностью готова, и туда перенесли штатное вооружение, средства связи, а также развернули наблюдательные посты.

"Преимущества этой позиции особенно осознаешь, когда в бинокль наблюдаешь за передним краем противника. Все видно как на ладони. Три укрепленные огневые точки находятся практически на одной линии на расстоянии 25-30 метров друг от друга", - добавили украинские военные.