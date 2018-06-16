На КППВ "Марьинка" десятки людей увезли на скорых

16.06.2018 15:58

Людям пришлось по несколько часов пробыть на открытом палящем солнце, вследствие чего их состояние здоровья резко ухудшилось. В Донецкой области на контрольно-пропускном пункте для пешеходов образовалась очередь из более чем 1000 человек. Людям пришлось подолгу ждать на стороне, неподконтрольной Украине. А при температуре примерно +31 градусов это не так уж просто, сообщает "Диалог.UA".

На пункте въезда-выезда нет ни мест для сидения, ни навесов, где можно было бы спрятаться от палящего солнца. Уже к 13:00 к медикам с Première Urgence Internationale, которые там работают, обратилось более десяти людей. Им была оказана экстренная помощь на месте, но многих пришлось доставить в больницу на скорых. Основной причиной ухудшения здоровья стали солнечные удары, а кроме того, резкие перепады артериального давления из-за длинного нахождения в очереди и под прямыми солнечными лучами.