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Военному в Мариуполе сломали челюсть из-за украинского языка
Подполковнику Госпогранслужбы в одном из кафе Мариуполя сломали челюсть из-за просьбы принести меню на украинском языке.
Как передает replyua.net, об этом сообщила на своей странице в Facebook экс-заместитель главы Одесской ОГА Соломия Бобровская. Она отметила, что инцидент произошел вечером 17 июня. «В Мариуполе вчера, придя вечером в кофейню RedCups RDCP Lounge с коллегами, охрана завалила его на пол и просто сломала ему челюсть. И все это из-за просьбы уважать клиентов и дать меню на украинском языке», – написала она.
Также Бобровская добавила, что военного зовут Стас, и он является ее знакомым.
«На протяжение 14 лет служит на восточных границах Украины. Потерял дом после начала войны. Выводил со всех горячих точек Донецкой области своих побратимов. В 2017 году получил Орден Данила Галицкого. Возглавляет пропускной пункт Сартана… Не раз лежал в госпитале после обстрелов. В прошлом году, в результате прямого попадания во время минометных обстрелов, его «база» сгорела. Ему пришлось отстраивать все почти заново», – добавила она.
Теги: Донбасс, Мариуполь, кафе, украинский язык
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