Дончане и горловчане возмущены «соцопрасами» оккупационных «властей ДНР»

19.06.2018 21:12

Пропагандистские паблики, подконтрольные оккупационным «властям ДНР», распространяют результаты «соцопроса» на тему «Что ждет Украину через 5 лет». Жители временно оккупированных Донецка и Горловки возмущены явными подтасовками и «реальностью» «соцопроса». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

«Соцопрос» «проводился» с явным намерением отвлечь внимание жителей временно оккупированных территорий от проблем и в очередной раз нарисовать картинку «благополучия и патриотизма» в «ДНР». В результатах «соцопроса» Украину ожидает самое мрачное будущее. Однако, жители временно оккупированных Донецка и Горловки возмущены и подчеркивают, что результаты «соцопроса» именно такие, каких хочется «организаторам соцопросов». Вот что пишут дончане и горловчане в соцсетях:

«Вы ещё опубликуйте результаты опроса LNRlive… я думаю они тоже будут неутешительны для Украины… так хочется организаторам соц.просов»,

«Меня почему-то больше волнует наша ситуация, а не что там в Европе происходит»,

«А опрос не проводили: что ждет Горловку через 5 лет?»,

«Запустите соцопрос в том же Донецке «Что ждет ДНР через пять лет»».

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