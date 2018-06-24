В КПВВ "Марьинка" произвели изъятие

24.06.2018 15:10

В контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка" сотрудники пограничного ведомства из состава Объединенных сил обнаружили нарушения при попытке пересечь линию разграничения водителем автомобиля "ВАЗ".



Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, вчера, 23 июня, при проверке транспортного средства, которое следовало на временно неподконтрольную часть с Донбасса, было найдено 1,5 тысячи метров оптоволоконного кабеля на общую сумму 15 тыс. гривен.



Товар был изъят работниками ГФС (Государственная фискальная служба).

Напомним, что за прошедшие сутки, , через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 39,2 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств.

Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, скопилось 190 авто.