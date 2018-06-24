- Светлодарская дуга: у ВСУ и "Третьей силы" лопнуло терпение15:14
- В КПВВ "Марьинка" произвели изъятие15:10
- Жителей подконтрольного Донбасса лишают пенсий14:30
- В Доброполье уничтожили памятник воину АТО14:15
- В Донецкой области утонул ребенок13:54
- Донбасский узел: политолог прокомментировал "мертвые" минские соглашения и "ястребиный план" Авакова13:30
- Боевики сосредоточили вооружение в жилых районах Донбасса13:10
- По воинам ОС на Донбассе выпустили около сотни снарядов и мин12:56
- Сегодня на Донбассе стреляли у Гнутово и Крымского12:50
- Горячие точки Донбасса: появилась новая карта обстрелов из зоны ООС12:45
В КПВВ "Марьинка" произвели изъятие
В контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка" сотрудники пограничного ведомства из состава Объединенных сил обнаружили нарушения при попытке пересечь линию разграничения водителем автомобиля "ВАЗ".
Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, вчера, 23 июня, при проверке транспортного средства, которое следовало на временно неподконтрольную часть с Донбасса, было найдено 1,5 тысячи метров оптоволоконного кабеля на общую сумму 15 тыс. гривен.
Товар был изъят работниками ГФС (Государственная фискальная служба).
Напомним, что за прошедшие сутки, , через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 39,2 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств.
Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, скопилось 190 авто.
Теги: Донбасс, Марьинка, пункт пропуска, линия разграничения, КПВВ
- Кое-что новое о пунктах пропуска в зоне АТО
- Штурм донбасских КПВВ: лидируют "Марьинка" и "Майорск"
- Хто попався на КПВВ Мар’їнка
- На КПВВ "Марьинка" продолжается "черная полоса"
- В среду утром у донбасских КПВВ самая сложная ситуация в районе Марьинки
- На одном из КПВВ у линии разграничения пытались дать взятку
- Светлодарская дуга: у ВСУ и "Третьей силы" лопнуло терпение15:14
- В КПВВ "Марьинка" произвели изъятие15:10
- Появились новые данные о разминировании Донбасса14:50
- Жителей подконтрольного Донбасса лишают пенсий14:30
- В Доброполье уничтожили памятник воину АТО14:15
- В Донецкой области утонул ребенок13:54
- Донбасский узел: политолог прокомментировал "мертвые" минские соглашения и "ястребиный план" Авакова13:30
- Боевики сосредоточили вооружение в жилых районах Донбасса13:10
- По воинам ОС на Донбассе выпустили около сотни снарядов и мин12:56
- Сегодня на Донбассе стреляли у Гнутово и Крымского12:50
- Светлодарская дуга: у ВСУ и "Третьей силы" лопнуло терпение15:14
- В КПВВ "Марьинка" произвели изъятие15:10
- Появились новые данные о разминировании Донбасса14:50
- Жителей подконтрольного Донбасса лишают пенсий14:30
- В Доброполье уничтожили памятник воину АТО14:15
- В Донецкой области утонул ребенок13:54
- Донбасский узел: политолог прокомментировал "мертвые" минские соглашения и "ястребиный план" Авакова13:30
- Боевики сосредоточили вооружение в жилых районах Донбасса13:10
- По воинам ОС на Донбассе выпустили около сотни снарядов и мин12:56
- Сегодня на Донбассе стреляли у Гнутово и Крымского12:50
- Эти продукты помогут утолить жажду22:37
- Врачи советуют не есть эти продукты в жару20:00
- Ученые объяснили, почему на работе нужно пить кофе18:42
- Медики рассказали, как правильно охладиться в жару18:30
- В день летнего солнцестояния пьем из хрусталя и загадываем желания18:12
- Диетологи объяснили, когда вино полезно для фигуры15:30
- Украинцев массово атакуют змеи, многие в реанимации: как защититься и что нужно знать14:49
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу09:15
- Им просто нет равных: 5 самых мудрых женщин по знаку зодиака08:20
- Учёные установили безопасную дозу алкоголя08:01
- Исчез «говорящая голова ДНР» Эдуард Басурин
- Соцсети сообщили хорошие новости с донбасских пунктов пропуска
- Стало известно сколько «наварили» главари «ДНР» на пенсиях. Сумма впечатляет
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу
- Выяснилось, почему возле обменников Донецка нет указателей курса валют
- Захарченко заявил, что в "ДНР" запустили все крупные предприятия и "повторили Дебальцево". ВИДЕО
- Тарута рассказал историю «полной сдачи Донбасса»
- Разгром "ДНР" на Светлодарской дуге: Мысягин рассказал о большом количестве подбитой бронетехники
- Возвращение оккупированного Донбасса: политолог дал прогноз
- На Донбассе разоблачили "подпольщиков"