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Бойцы ООС отомстили оккупанту за гибель 3 побратимов - под Горловкой коптит вражеский "Урал" с боевиками

28.06.2018 21:52
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Бойцы ООС отомстили оккупанту за гибель 3 побратимов - под Горловкой коптит вражеский "Урал" с боевиками

Под Горловкой 28 июня был уничтожен "Урал" оккупационных войск РФ. В нем находились боевики и вооружение. О серьезной потере в рядах террористов сообщила в Facebook военнослужащая Операции Объединенных сил (ООС) Виктория Руденко, передает "Диалог.UA".

С ее слов, в четверг, 28 июня, приблизительно в 15:00 у оккупационных войск РФ на Донбассе случилась серьезная неприятность. ""Урал" с личным составом и БК выехал из

Горловки на передовую позицию орков, которая знатно поредела этой ночью..., но не доехал", - сообщила военнослужащая, уточнив, что техника оккупанта уже не подлежит восстановлению. "Коптит знатно", - охарактеризовала она нынешнее состояние грузовика.

О том что конкретно произошло с вражеским "Уралом", Руденко не сообщила, лишь намекнула, что по террористам кое-что "прилетело".



Теги: Донбасс, Горловка, обстрел, оккупация, вооружение, боевики, потери, военная техника, РФ, ООС
 
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