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В "ДНР" появился "коридор смерти"
Сообщество Nova Gorlivka на своей странице в Фейсбуке поделилось рассказом об обновленном контрольном пункте въезда-выезда "Горловка", что на оккупированной части Донетчины.
"Чтобы попасть в Украину или вернуться в Мордор надо пройти коридор СМЕРТИ. Так прозвали люди этот печально проход из металлических конструкций, который разогревается на солнце, как мартен", - пишет Nova Gorlivka.
Напомним, что 18 июня на оккупированной части Донетчины после двух дней "усовершенствования" открылся контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Горловка". Его "модернизация" далеко не всем пришлась по вкусу.
Местные жители после обновления это пункта пропуска делились своими впечатлениями в соцсетях:
"Сегодня не проехали, вернулись! Хочу поделиться впечатлениями от "обновленного" ДНР поста. Это просто ужас! Выехали в 5 утра на машине, стояли по льготной очереди. Простояли до 11 часов – ни на одну машину не продвинулись. Оказывается, пост милиции расширили, и теперь пешие, подъезжая к шлагбауму, должны идти пешком ровно 1 км. Очень страшно смотреть на инвалидов и пожилых людей, изо всех сил пытающихся преодолеть это расстояние. Теперь о машинах. Как мне объяснили на "горячей линии", за порядок в очереди отвечает сейчас милиция 102. Туда звонить бесполезно. У милиции есть список перевозчиков. Подъезжая к милиции, каждый перевозчик дает пачку сигарет, в которой лежат деньги. И они спокойно проезжают без очереди. Раньше перевозчиков было не так много. Сейчас, посчитав их, я поняла, что будем стоять до вечера, не сдвинувшись с места: 153 перевозчика, которых я сегодня насчитала. Помимо этих машин, едут без очереди сватья, братья, кумовья. Пока стояла, минут 10 смотрела – и стало страшно за простых людей. Даже номера стала запоминать на машинах, которые едут без очереди: 8881, 8820, 8848. А про машины-бусы – это вообще отдельный разговор. Так что делайте выводы, где мы живем!".
"Все, кто проходят через этот кошмар, и у кого близкие проходят, держитесь! Врагу не пожелаешь эти проезды по постам… Я вообще не понимаю, они совсем садисты? Как такое возможно: несколько часов на одном месте!"
"Сделан шиферный навес, при этом покрытие под ногами – земля"
"Весело наблюдать, как полицаи гоняются за людьми, которые пытаются по асфальту идти".
"Такого к-ва людей я не видел еще! И проход со стороны Украины через толпу счастливых людей, ожидающих, когда их пропустят, эт пи***ц! Отстойник (метра 2 шириной и метров 200 дл. – забит), и через них прорываешься".
Теги: Донбасс, Горловка, ДНР, пункт пропуска, КПВВ
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