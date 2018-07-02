Линия разграничения на Донбассе оказалась под присмотром видеокамер

02.07.2018 19:50

На линии соприкосновения на Донбассе установили камеры видеонаблюдения, чтобы предупредить незаконное перемещение товаров, передает MRPL.CITY.

Об этом сегодня в Краматорске рассказал заместитель командующего Объединенных сил полковник Александр Доманский, сообщается на странице в Facebook Операции объединенных сил.

Внедрено новое средство по ликвидации потока незаконного оружия, боеприпасов, взрывчатых, наркотических и психотропных веществ, радиоактивных материалов и ядовитых химических веществ, товаров (грузов) в район или из района проведения ООС. Теперь контролировать ситуацию на линии пересечения будут не только сотрудники Национальной полиции Украины и Государственной фискальной службы Украины, но и камеры видеонаблюдения, которые помогут выявить факты незаконного перемещения товаров.

«В очередной раз заявляем, что главный принцип деятельности ООС - прозрачность, открытость, последовательность. Это, безусловно, будет применяться и в решении непростой задачи по предотвращению незаконного перемещения товаров и услуг на временно оккупированные территории или из них. Командование Объединенных сил готово сотрудничать со всеми неравнодушными гражданами, общественными организациями по вопросам, прежде всего, предотвращения и выявления нарушений в сфере незаконного оборота товаров», - отметил Александр Доманский.