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Линия разграничения на Донбассе оказалась под присмотром видеокамер
На линии соприкосновения на Донбассе установили камеры видеонаблюдения, чтобы предупредить незаконное перемещение товаров, передает MRPL.CITY.
Об этом сегодня в Краматорске рассказал заместитель командующего Объединенных сил полковник Александр Доманский, сообщается на странице в Facebook Операции объединенных сил.
Внедрено новое средство по ликвидации потока незаконного оружия, боеприпасов, взрывчатых, наркотических и психотропных веществ, радиоактивных материалов и ядовитых химических веществ, товаров (грузов) в район или из района проведения ООС. Теперь контролировать ситуацию на линии пересечения будут не только сотрудники Национальной полиции Украины и Государственной фискальной службы Украины, но и камеры видеонаблюдения, которые помогут выявить факты незаконного перемещения товаров.
«В очередной раз заявляем, что главный принцип деятельности ООС - прозрачность, открытость, последовательность. Это, безусловно, будет применяться и в решении непростой задачи по предотвращению незаконного перемещения товаров и услуг на временно оккупированные территории или из них. Командование Объединенных сил готово сотрудничать со всеми неравнодушными гражданами, общественными организациями по вопросам, прежде всего, предотвращения и выявления нарушений в сфере незаконного оборота товаров», - отметил Александр Доманский.
Теги: Донбасс, видеокамера, ДНР, ЛНР
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