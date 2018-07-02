Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Линия разграничения на Донбассе оказалась под присмотром видеокамер

02.07.2018 19:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Линия разграничения на Донбассе оказалась под присмотром видеокамер

На линии соприкосновения на Донбассе установили камеры видеонаблюдения, чтобы предупредить незаконное перемещение товаров, передает MRPL.CITY.

Об этом сегодня в Краматорске рассказал заместитель командующего Объединенных сил полковник Александр Доманский, сообщается на странице в Facebook Операции объединенных сил.

Внедрено новое средство по ликвидации потока незаконного оружия, боеприпасов, взрывчатых, наркотических и психотропных веществ, радиоактивных материалов и ядовитых химических веществ, товаров (грузов) в район или из района проведения ООС. Теперь контролировать ситуацию на линии пересечения будут не только сотрудники Национальной полиции Украины и Государственной фискальной службы Украины, но и камеры видеонаблюдения, которые помогут выявить факты незаконного перемещения товаров.

«В очередной раз заявляем, что главный принцип деятельности ООС - прозрачность, открытость, последовательность. Это, безусловно, будет применяться и в решении непростой задачи по предотвращению незаконного перемещения товаров и услуг на временно оккупированные территории или из них. Командование Объединенных сил готово сотрудничать со всеми неравнодушными гражданами, общественными организациями по вопросам, прежде всего, предотвращения и выявления нарушений в сфере незаконного оборота товаров», - отметил Александр Доманский.



Теги: Донбасс, видеокамера, ДНР, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх