В зоне проведения ООС на Донбассе произошло 13 обстрелов, потерь нет

08.07.2018 07:30

За прошедшие сутки, 7 июля, российские оккупационные войска 13 раз нарушали установлено перемирие почти по всей линии соприкосновения. Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь в рядах защитников Украины нет.



По данным пресс-центра операции Объединенных сил (ООС), на Луганском направлении в районе населенных пунктов Айдар и Крымское противник продолжил применять гранатометы и стрелковое оружие.



На Светлодарском направлении оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Новолуганское.



На Донецком направлении в районе населенных пунктов Пески, Новотроицкое и Красногоровка противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывал прицельный огонь по позициям Объединенных сил.



На Мариупольском направлении захватчики 6 раз, используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстреливали позиции воинов ОС в районе населенных пунктов Широкино, Водяное и Пищевик.



Напомним, что сегодня оккупанты также стреляли на Мариупольском направлении.