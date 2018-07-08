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В зоне проведения ООС на Донбассе произошло 13 обстрелов, потерь нет
За прошедшие сутки, 7 июля, российские оккупационные войска 13 раз нарушали установлено перемирие почти по всей линии соприкосновения. Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь в рядах защитников Украины нет.
По данным пресс-центра операции Объединенных сил (ООС), на Луганском направлении в районе населенных пунктов Айдар и Крымское противник продолжил применять гранатометы и стрелковое оружие.
На Светлодарском направлении оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Новолуганское.
На Донецком направлении в районе населенных пунктов Пески, Новотроицкое и Красногоровка противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывал прицельный огонь по позициям Объединенных сил.
На Мариупольском направлении захватчики 6 раз, используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстреливали позиции воинов ОС в районе населенных пунктов Широкино, Водяное и Пищевик.
Напомним, что сегодня оккупанты также стреляли на Мариупольском направлении.
Теги: Донбасс, потери, обстрелы, оккупанты, ООС
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