«ЛДНР» - фантомы, которые необходимо ликвидировать

12.07.2018 11:29

Так называемые «ДНР» и «ЛНР» должны быть ликвидированы согласно Минским соглашениям, пишет ДонПресс.

Вице-спикер Верховной Рады, член переговорной группы Ирина Геращенко заявила: «Украинская сторона еще раз подчеркнула, что согласно Минским соглашениям, не существует никаких „ДНР“ и „ЛНР“, это фантомы в представлениях боевиков и их московских кураторов, и поэтому должны быть ликвидированы все эти псевдоинституты псевдо „республики“ все эти „парламенты“, „министерства“ и т. д. Тем более, не может быть никакой речи о „подготовке к выборам в республиках“, которые инициируют их московские кураторы на осень 2018 года»