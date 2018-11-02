- В Докучаевске очередной "большой шмон": въезд / выезд перекрыт террористами, бизнес "дрожит"16:52
- БМП и зенитка боевиков разлетелись на мелкие ошметки: мощные кадры точного удара ВСУ на Светлодарской дуге16:12
- В «ДНР» рассказали о ликвидации двух шахт15:48
- Сеть поражена рассказом о реальной жизни Донецка в оккупации: "Это просто катастрофа, мы умрем в этой нищете"15:02
- Через КПВВ «Новотроицкое» пытались вывезти оборудование Донецкой шахты14:49
- "Упал в туалете на зоне и захлебнулся", - как "боевой" пулеметчик Путина в Донецке "защитил" "ДНР" от Украины14:26
- Докучаевск перекрыт, в Донецке "маски-шоу"14:17
- В ОБСЕ назвали единственный способ, как закончить войну на Донбассе13:48
- Донецк зол из-за ареста судна "Л/ДНР" в Мариуполе: "Чем компенсировать будете, из нашего кармана?"13:29
- «Жители Донбасса по обе стороны считают себя украинцами». Хуг рассказал о людях в регионе12:29
В Докучаевске очередной "большой шмон": въезд / выезд перекрыт террористами, бизнес "дрожит"
В оккупированном гибридными войсками РФ городе Докучаевске замечена странная активность террористов. Город сильно встревожен.
Жители Докучаевска в соцсетях делятся последними новостями, передает "Диалог.UA".
Утром в пятницу, 2 ноября, группировки гибридной армии РФ внезапно нагрянули в Докучаевск. Они перекрыли все въезды и выезды из города, объявив операцию "Кольцо". Кого конкретно ищут оккупанты, пока неизвестно. "Таким образом в дыре происходит перепись населения. Заодно и "военкомат" списки обновляет", - высказал предположение один из комментаторов.
Однако дело может быть связано не с поиском мифических "украинских диверсантов". Дело в том, что еще вчера вечером соцсети сообщили о странностях в городе. Так, внезапно прекратил работу местный хлебзавод, а в офис ранее отжатого семьей Захарченко "Элит+" пришли вооруженные люди. "Деребанят остатки, шакалы", - пожаловались жители Докучаевска. "Так же было, когда Ахунзяна (бывшего главу "Элит+" - ред.) снимали. Ждем глобальных перемен", - отметил комментатор, уточнив, что город ждет возращения Ахунзяна, но, скорее всего, зря.
По всей видимости, активность террористов в Докучаевске связана непосредственно с бизнес-интересами. После ликвидации Захарченко, "отжавшего" в свое время не один десяток успешных компаний и предприятий, на оккупированном Донбассе стартовал мощный передел бизнеса новыми главарями "ДНР".
Теги: Донбасс, Докучаевск, бизнес, ликвидация, ДНР, Захарченко, террористы, диверсанты, РФ
- "Мразь, тупая обезьяна по кличке Захарченко!" - Безлер рассказал о крупном конфликте в Макеевке - Захарченко силой "отжал" бизнес и сеть магазинов у ярого сторонника "ДНР"
- Захарченко "уберут" уже на следующей неделе? В Москве рассказали о плохих новостях для "ДНР"
- Стало известно, что происходит в "ДНР" после громкой ликвидации Захарченко
- "А можно в центр голову Захарченко, чтобы знать, куда стрелять и кого сажать за сепаратизм", – в Сети волна гнева из-за футболок "ДНР"
- "Встал в позу", - журналистка РФ рассказала, чем Захарченко так сильно "насолил" Кремлю перед своей ликвидацией
- Сомнения исчезли: в России назвали заказчика убийства Захарченко
- На Луганской ТЭС осталось угля на один день работы. Часть области может лишиться электричества17:11
- В Докучаевске очередной "большой шмон": въезд / выезд перекрыт террористами, бизнес "дрожит"16:52
- БМП и зенитка боевиков разлетелись на мелкие ошметки: мощные кадры точного удара ВСУ на Светлодарской дуге16:12
- В «ДНР» рассказали о ликвидации двух шахт15:48
- "Это полный беспредел", - жители непризнанной "ЛНР" собираются саботировать псевдовыборы15:29
- Сеть поражена рассказом о реальной жизни Донецка в оккупации: "Это просто катастрофа, мы умрем в этой нищете"15:02
- Через КПВВ «Новотроицкое» пытались вывезти оборудование Донецкой шахты14:49
- "Упал в туалете на зоне и захлебнулся", - как "боевой" пулеметчик Путина в Донецке "защитил" "ДНР" от Украины14:26
- Докучаевск перекрыт, в Донецке "маски-шоу"14:17
- В ОБСЕ назвали единственный способ, как закончить войну на Донбассе13:48
- Гниль та розкладання. Як "ополченці Донбасу" самознищуються на передовій та в тилу17:59
- Они делают это тихо. Лавров озвучил новое обвинение в адрес Украины17:34
- На Луганской ТЭС осталось угля на один день работы. Часть области может лишиться электричества17:11
- В Докучаевске очередной "большой шмон": въезд / выезд перекрыт террористами, бизнес "дрожит"16:52
- Четыре важных дела: как подготовить дом к году Свиньи16:32
- БМП и зенитка боевиков разлетелись на мелкие ошметки: мощные кадры точного удара ВСУ на Светлодарской дуге16:12
- В «ДНР» рассказали о ликвидации двух шахт15:48
- "Это полный беспредел", - жители непризнанной "ЛНР" собираются саботировать псевдовыборы15:29
- Сеть поражена рассказом о реальной жизни Донецка в оккупации: "Это просто катастрофа, мы умрем в этой нищете"15:02
- Через КПВВ «Новотроицкое» пытались вывезти оборудование Донецкой шахты14:49
- Четыре важных дела: как подготовить дом к году Свиньи16:32
- Вот как узнать, кто конкретно следит за вами через смартфон!07:42
- Нумерологический гороскоп на ноябрь 2018 года22:25
- Руслан Горовый о войне на Донбассе: Людей под угрозой убийства гонят из дома16:18
- В Украине запретили популярное лекарство для сердца22:10
- Грипп у детей: Комаровский рассказал, как вылечить без антибиотиков14:20
- Медики рассказали, как татуировки влияют на организм женщин 09:30
- 4 женских знака Зодиака, которых всегда хотят мужчины09:15
- Плати налоги, не голосуй, или Как живут переселенцы в Украине17:44
- Почему власть боевиков лишает выбора простой народ16:21
- Ждущие смерти: фотограф из США показала снимки пенсионеров из "ДНР/ЛНР" – фото, от которых пробирает дрожь
- Громыхнуло хорошо. Донецк и Макеевка дрожат от мощных обстрелов
- На Луганщині розпочалася боротьба за пенсіонерів
- "Морпехи стольких отминусовали, что все паблики гудели, комиссия из РФ примчалась", - ВСУ о потерях "ДНР"
- Лукашенко предложил Украине вариант решения конфликта на Донбассе - Москву ждет неприятный сюрприз
- «Тяжелые прилеты». Жители Донецка и Авдеевки сообщают о начале боя
- Жителей ОРЛО предупреждают: участие в «выборах» в «ЛНР» влечет за собой ответственность
- "Даже сторонники "ДНР" отказываются идти на выборы Пушилина, настроение у дончан на нуле",- житель Донецка
- Плохие новости из охваченного войной Донбасса: в регион снова идут нескончаемые колонны военной техники из РФ
- "Упал в туалете на зоне и захлебнулся", - как "боевой" пулеметчик Путина в Донецке "защитил" "ДНР" от Украины