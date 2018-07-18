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В разведке назвали направление, на котором боевики готовят прорыв
18.07.2018 08:15
По данным источников в разведке, оккупанты «ДНР» на данный момент изучают укрепления ВСУ у Марьинки и Красногоровки для дальнейшего прорыва.
Так, источник отмечает: «По данным нашей разведки, боевики считают участок фронта в районе Марьинки и Красногоровки одним из приоритетных направлений наступательных действий… В качестве плацдарма для дальнейшего стремительного развития наступательных действий в глубь нашей обороны в район Курахово».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Марьинка, разведка, ДНР, боевики, ВСУ
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