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Архив - Донецкая область

В разведке назвали направление, на котором боевики готовят прорыв

18.07.2018 08:15
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В разведке назвали направление, на котором боевики готовят прорыв

По данным источников в разведке, оккупанты «ДНР» на данный момент изучают укрепления ВСУ у Марьинки и Красногоровки для дальнейшего прорыва.

Так, источник отмечает: «По данным нашей разведки, боевики считают участок фронта в районе Марьинки и Красногоровки одним из приоритетных направлений наступательных действий… В качестве плацдарма для дальнейшего стремительного развития наступательных действий в глубь нашей обороны в район Курахово».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Марьинка, разведка, ДНР, боевики, ВСУ
 
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