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Архив - Донецкая область

В МВД назвали ключевую задачу пограничников в освобождении Донбасса

19.07.2018 22:31
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В МВД назвали ключевую задачу пограничников в освобождении Донбасса

Замглавы Министерства внутренних дел Вадим Троян назвал ключевую задачу пограничников в освобождении Донбасса.

Об этом заявил он во время заседания коллегии Администрации Государственной пограничной службы, передает пресс-служба МВД и zi.dn.ua.

Отмечается, что основной задачей является полная готовность к восстановлению контроля над государственной границей.

Так, все подразделения МВД готовятся к восстановлению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Замглавы отметил, что когда начнется процесс, значительное количество работы должна взять на себя Государственная пограничная служба, а именно обеспечить восстановление контроля над государственной границей.

«Недавно министр внутренних дел Арсен Аваков презентовал стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса «Механизм малых шагов». Мы предлагаем полную реинтеграцию Донбасса в экономическое, правовое и гуманитарное пространство Украины. На Госпогранслужбу возлагается значительное количество работы и ответственность за восстановление госграницы», – отметил Троян.

Кроме того, особое внимание заместитель министра обратил на создание Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД. Троян также добавил, что ГПСУ получит вертолеты типа Н125 и Н225 компании Airbus.



Теги: Украина, Донбасс, граница, пограничники, МВД, освобождение, оккупация, деоккупация, ГПСУ
 
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