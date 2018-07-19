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В МВД назвали ключевую задачу пограничников в освобождении Донбасса
Замглавы Министерства внутренних дел Вадим Троян назвал ключевую задачу пограничников в освобождении Донбасса.
Об этом заявил он во время заседания коллегии Администрации Государственной пограничной службы, передает пресс-служба МВД и zi.dn.ua.
Отмечается, что основной задачей является полная готовность к восстановлению контроля над государственной границей.
Так, все подразделения МВД готовятся к восстановлению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.
Замглавы отметил, что когда начнется процесс, значительное количество работы должна взять на себя Государственная пограничная служба, а именно обеспечить восстановление контроля над государственной границей.
«Недавно министр внутренних дел Арсен Аваков презентовал стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса «Механизм малых шагов». Мы предлагаем полную реинтеграцию Донбасса в экономическое, правовое и гуманитарное пространство Украины. На Госпогранслужбу возлагается значительное количество работы и ответственность за восстановление госграницы», – отметил Троян.
Кроме того, особое внимание заместитель министра обратил на создание Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД. Троян также добавил, что ГПСУ получит вертолеты типа Н125 и Н225 компании Airbus.
Теги: Украина, Донбасс, граница, пограничники, МВД, освобождение, оккупация, деоккупация, ГПСУ
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