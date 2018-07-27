72 часа непрерывной музыки и более 30 артистов. В Мариуполе идет подготовка к масштабному фестивалю

27.07.2018 18:07

Через неделю на пляже пос. Песчаный пройдет масштабный музыкальный фестиваль Восточной Украины.

О подробностях его проведения на выездном брифинге рассказали заместитель городского головы Александр Кочурин и организаторы мероприятия. А директор транспорта и связи Василий Клат разъяснил, как будет осуществляться движение транспорта в дни фестиваля, передает пресс-служба горсовета.

Мероприятие пройдет в формате «open-air», где для гостей будут построены три сцены на пляже и одна - прямо в воде. Отдыхающих ждут 72 часа непрерывной музыки и более 30 артистов из Украины и зарубежных стран. Из Киева везут 8 фур с акустической техникой. Все оборудование будет работать в автономном режиме от генераторов.

«Основной призыв к тем, кто собрался прийти на фестиваль, – брать минимальное количество вещей с собой. Просим ограничиться самым необходимым – телефоном, ключами. Это позволит ускорить процесс прохода проверки при входе на фестиваль», - подчеркнул Александр Кочурин.

Для соблюдения санитарных норм на «Песчанке» будут установлены 50 биотуалетов, что в два раза больше, чем в прошлом году. На территории кемпинга установят и душевые. Также организаторы фестиваля отмечают, что будут организованы места для подзарядки гаджетов.

«Помимо выступлений артистов, посетителям будут предложены различные сервисы и зоны отдыха, а также мастер-классы, спортивные игры и водные развлечения. В этом году декорации фестиваля, сцены и зона фудкортов будут оформлены в индустриальном стиле. Новые дизайнерские решения призваны подчеркнуть особенности Мариуполя, который всегда являлся одним из главных промышленных центров Украины», - отметил исполнительный продюсер компании «ФишКэн Флай» и организатор фестиваля Владимир Бригинец

А 2 августа с 9:00 будет ограничено движение транспорта в пос. Песчаный, начиная от остановки ТФД по улице Большая Азовская. Пропускать будут личный транспорт людей, проживающих в поселке, маршрутный и служебный транспорт по специальным пропускам.

«3-5 августа маршрутные такси будут ездить с 7:00 до 15:00, после чего движение будет перекрыто полностью. Но от остановки ТФД будут курсировать коммунальные автобусы до четвертых проходных порта. Ездить они будут с минимальным интервалом до 7:00 в обе стороны. Проезд в них будет бесплатным», - рассказал директор департамента транспорта и связи Василий Клат.

По его словам, до ТФД будет курсировать общественный транспорт: троллейбусы 8, 8а, 13, автобусы 4, 4а, а также все маршрутные такси, которые движутся через ТФД.

После фестиваля будет организована работа 30 единиц коммунального транспорта по трем направлениям – Восточный, Ильичевский рынок, 23 мкр. Ездить он будет с 22:00 и до 6:00.

Правопорядок на фестивале будут охранять сотрудники Национальной и патрульной полиции, а также приданных сил. Будут применены превентивные меры – остановка транспортных средств и поверхностный осмотр.

«Будет задействовано достаточное количество личного состава и техники для обеспечения порядка во время фестиваля. Работать будут пешие патрули и экипажи на машинах», - отметил временно исполняющий обязанности начальника Центрального отдела полиции Сергей Бычин.

Источник: https://www.0629.com.ua