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На Донбассе произошли жесткие бои: потери есть у ВСУ и российских террористов - подробности
Террористы один раз применили тяжелое вооружение на Донбассе и совершили против сил ООС 10 вооруженных атак. Об этом сообщается в вечерней сводке Штаба ООС в Facebook, передает "Диалог.UA".
Провокации зафиксированы на донецком направлении, где российские оккупанты заметно активизировались в последние дни, и на луганском направлении Террористы прицельно атаковали ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Под обстрел "братьев" из РФ попали расположения сил ООС возле Светлодарска, Крымского, Новомихайловки, Марьинки, Новотроицкого, Лебединского, Павлополя. По защитникам Водяного открыли огонь из 82-мм минометов.
Трое защитников Украины получили ранения. Потери есть и у террористов "ДНР/ЛНР", они уточняются. "Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой", - заявили защитники Украины.
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, обстрелы, террористы, РФ, ООС
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