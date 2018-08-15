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Житель Славянска рассказал о преступлениях боевиков. Убивали священников

15.08.2018 10:00
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Житель Славянска рассказал о преступлениях боевиков. Убивали священников

Житель города Славянска Александр Костышев в 2014 году стал свидетелем «захоронения» четверых, убитых боевиками, священников местной протестантской церкви. Соответствующий ролик размещен на YouTube-канале «Сергей Димидович».

Александра Костышев рассказал, как 11 июня 2014 года боевики закопали мешки с телами убитых ими людей в заранее подготовленную яму.

«Подъехала бандюг этих „труповозка“…начали сбрасывать сюда мешки. А потом заровняли это заподлицо», — вспоминает очевидец.

Позже стало известно, что наемники держали в заложниках пасторов протестантской церкви, требуя деньги взамен на сохранение жизни. Когда выкуп был получен, с мужчинами жестоко расправились — всех четверых расстреляли.

По мнению жителя Славянска, война закончится полным разгромом России.

«В России „эпидемия птичьего гриппа“: все голуби мира сдохли. Остались только стервятники», — сказал Александр. 

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Славянск, преступление, священник, ДНР, боевики
 
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