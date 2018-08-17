Не признают даже в "ДНР": выпущенные террористами в Луганске "банковские" карты оказались пустышкой

17.08.2018 09:50

Пластиковые карты фейкового "госбанка "ЛНР", произведенные в оккупированном Луганске - не более, чем хорошая мина при плохой игре.

На размещенных в Twitter пользователем с ником "ЛНР" "Колывано-Бджолария" фото видно, что карты оформлены нейтрально (возможно, на всякий случай, - ред): на их нерабочей стороне размещены фото с пейзажами, передает "Диалог.UA".

Функции у карт - крайне ограниченные. На них только начисляют "зарплаты" работникам "бюджетной сферы" и "социальные выплаты". А одну из основных функций – безопасное хранение денег и возможность безналично платить в любом городе своей страны и за ее пределами – карты не выполняют.

Более того, в комментариях к посту другие пользователи пишут, что эти карты даже в соседней "ДНР" превращаются в бесполезный кусок пластика, так как у "государств" - разное программное обеспечение для электронного банкинга. В то время, как весь мир уже давно стремится к тотальной унификации в этой сфере, чтоб человек, имея банковскую карту, мог воспользоваться ею в любой стране мира.

Да и сам факт выпуска почти бесполезных банковских карт в экономической ситуации "ЛНР" - непростительное транжирство денег.



На фоне тотальной нищеты в "республике" эти прихоти горе-"банкиров" и верхушки "ЛНР" их попытка играть в цивилизованность воспринимается как совершенно не нужное чудачество и пренебрежение к бедам простых людей.



Источник: dialog.ua