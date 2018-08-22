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Что происходит? Захарченко устроил облаву, задержаны более 100 человек
22.08.2018 12:30
В районе Донецка, Горловки и Макеевки боевики ищут «украинское подполье», для проверки личности задержаны более 100 человек. Об этом в Facebook сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук, передает Укринформ.
«В ряде районов Донецка, Горловки и Макеевки сотрудники «МГБ ДНР» совместно с «военной комендатурой» и «МВД ДНР» провели масштабную операцию по поиску «украинских ДРГ» и «украинского подполья». В ходе фильтрационных мероприятий задержано более 100 человек для «проверки и выяснения личности». Главным образом подобные мероприятия проводились в районах, непосредственно примыкающих к линии фронта и вблизи «военных объектов», - написал он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, боевик, задержание, ДНР, ООС
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