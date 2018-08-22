Нагнетается обстановка: боевики ОРДО срочно усиливают свои позиции

22.08.2018 12:15

Оккупанты ОРДО продолжают усиливать свои позиции, гоняя из тыловых районов живую силу и технику в сторону передовой.

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети сообщил, что активная переброска автотранспорта оккупантов замечена по трассе Н-21 (Старобельск — Луганск — Хрустальный — Макеевка — Донецк), где в день проходит по три-четыре колоны (в основном армейские грузовики), в каждой не меньше 10 единиц грузовиков. При этом в некоторых колоннах — также бронетехника (в основном БТР). Отмечается, что колонны передвигаются как в дневное, так и в ночное время, перевозятся в основном боеприпасы и другие предметы материально-технического снабжения.

Кроме того, на автотрассе «Бахмутка» в районе Смелого фиксировалась бронегруппа противника — четыре БМП-½ и 3 БТР. Колонна двигалась в сторону Сентяновка — Желобок.

Также, Тымчук сообщает, что на восточной окраине Докучаевска отмечается перемещение бронетехники оккупантов — фиксировалось более 10 единиц бронемашин (главным образом БМП-1) из состава подразделения, занимающего позиции в промзоне и по юго-западной окраине города. В этом же районе наблюдается оборудование противником сразу нескольких новых опорных пунктов во второй линии и фрагментарное минирование участков, прилегающих к переднему краю. При этом среди населения города ходят слухи о том, что ВСУ вплотную приблизились к окраинам города и позициям боевиков, местами на пару сотен метров.

Источник: https://donpress.com