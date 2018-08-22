Переговоры в Минске: согласовано новое перемирие на Донбассе

22.08.2018 20:00

Стало известно, что в среду, 22 августа, спикер представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер в своем Facebook сообщила, что Трехсторонняя контактная группа в ходе переговоров в столице Беларуси договорились о новом перемирии на Донбассе, начиная с полуночи 29 августа 2018 года, о чем сообщает replyua.net.



Согласно ее словам, решение было принято в связи с началом учебного года. В частности, Олифер написала: «Стороны обязуются осуществить все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня. Для мониторинга стороны обязуются обеспечить надежный и безопасный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Украины, в соответствии с ее мандатом».



Она добавила, что в течение «хлебного перемирия», с 1 июля до 20 августа, украинская сторона зафиксировала почти полторы тысячи обстрелов со стороны сепаратистов, в результате чего есть жертвы среди военных и гражданских. За этот период СММ ОБСЕ зафиксировала обстрелы девяти населенных пунктов.