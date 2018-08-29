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На Донетчине под обстрел попал детский сад: ранена мама, пришедшая за ребенком

29.08.2018 11:07
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На Донетчине под обстрел попал детский сад: ранена мама, пришедшая за ребенком

28 августа вечером украинская сторона СЦКК сообщила о том, что на Донетчине под обстрел попал детский сад. Во время обстрела пострадал женщина 1990 года рождения.

Прибывшая на место происшествия наблюдательная группа выяснила, что в результате обстрела в направлении поселка Верхнеторецкое 27 августа, пуля калибром 5,45 мм попала на территорию детского сада «Тополек», где ранила гражданку 1990 года рождения.

Глава Донецкой облгосадминистрации Игорь Стокоз на своей странице в Facebook уточнил, что пулевое ранение получила молодая мама, которая пришла в детский сад за ребенком.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Ясиноватая, обстрел, детский сад
 
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