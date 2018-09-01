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Донецк: отменены все автобусы, блокпосты закрыты

01.09.2018 12:22
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Донецк: отменены все автобусы, блокпосты закрыты

Во временно оккупированном Донецке отменены все автобусы — нельзя выехать ни на блокпосты, ни в Россию. Об этом пишут местные жители в социальных сетях.

Уже в 6.00 было известно, что автобусы ходить не будут.

«С Южного отменили автобусы на Москву и все блокпосты, даже автобус в Докучаевск», — написал пользователь.

На границе Украины с Россией со стороны оккупированных территорий собралась большая очередь — не пропускают даже пешеходов, включая людей с грудными детьми.

Источник: donpress.com



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, отмена, оккупация, блокпост, соцсети, очереди, автобусы
 
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