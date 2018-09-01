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На въезде в Донецк со стороны Мотеля огромная очередь. Всех проверяют
01.09.2018 11:39
С раннего утра въезд в Донецк перекрыты — на постах собираются гигантские очереди.
Об этом пишут очевидцы в социальных сетях:
«6.53 Уже на мотеле очередь из и в Донецк», — написал пользователь.
Также дончане сообщают, что до поздней ночи на Мотеле и в районе Широкого, где тоже расположен пост боевиков, длились проверки — обыскивались все машины.
Источник: donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, обыск, боевики, пункт пропуска, соцсети, очереди, проверки
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