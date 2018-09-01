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"Взрывная волна и огонь": в "ДНР" рассказали, как погиб Захарченко

01.09.2018 21:21
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"Взрывная волна и огонь": в "ДНР" рассказали, как погиб Захарченко

При убийстве в донецком кафе "Сепар" главаря "ДНР" Александра Захарченко было использовано безоболочное взрывное устройство.
Как передает "РИА Новости", об этом заявил советник Захарченко Александр Козаков. По его словам, взрыв произошел в момент, когда главарь "ДНР" вместе с охранником входил в заведение.
"Это было безоболочное взрывное устройство, основной принцип действия — взрывная волна и огонь. Взрыв произошел в тот момент, когда они заходили внутрь кафе. Первым шел охранник, он погиб сразу. Вторым заходил в кафе Александр Владимирович, затем еще один охранник и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев", — рассказал Козаков.
Источник Обозреватель



Теги: Донбасс, гибель, ДНР, Захарченко
 
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