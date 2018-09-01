Главная / Новости / Донецкая область / "Взрывная волна и огонь": в "ДНР" рассказали, как погиб Захарченко
Последние новости раздела
- "Взрывная волна и огонь": в "ДНР" рассказали, как погиб Захарченко21:21
- Потеря одного не имеет значения: В «ЛНР» сделали заявление по убийству Захарченко20:55
- Под угрозой окажется вся Европа: экологическая катастрофа нависла над Донбассом, пугающий прогноз19:56
- В школах «ДНР» вместо математики добавляют часы НВП18:50
- Мотивы ликвидации Захарченко проясняются: Лавров сделал обличительное заявление18:16
- В Донецке арестованы люди, город взят в кольцо военной техникой17:31
- Жители Донецка не хотят поминать убитого Захарченко: кадры с места смерти главаря "ДНР". ВИДЕО16:48
- Боевики «ДНР» в Горловке задерживают людей16:31
- Переговоры Путина с новым главарем "ДНР" после убийства Захарченко: Песков сделал заявление16:13
- Боевики «ДНР» перекрыли «границу» с «ЛНР»15:26
"Взрывная волна и огонь": в "ДНР" рассказали, как погиб Захарченко
01.09.2018 21:21
При убийстве в донецком кафе "Сепар" главаря "ДНР" Александра Захарченко было использовано безоболочное взрывное устройство.
Как передает "РИА Новости", об этом заявил советник Захарченко Александр Козаков. По его словам, взрыв произошел в момент, когда главарь "ДНР" вместе с охранником входил в заведение.
"Это было безоболочное взрывное устройство, основной принцип действия — взрывная волна и огонь. Взрыв произошел в тот момент, когда они заходили внутрь кафе. Первым шел охранник, он погиб сразу. Вторым заходил в кафе Александр Владимирович, затем еще один охранник и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев", — рассказал Козаков.
Источник Обозреватель
Теги: Донбасс, гибель, ДНР, Захарченко
Читайте также:
- Жителей окупированной Донетчины «приглашают» добровольно явиться на очередное мероприятие
- На Донбассе ликвидирована "футбольная звезда" боевиков "ДНР" Александр Марковин
- В Донбассе ликвидирован юный боевик из Горловки
- За неделю в "ДНР" погибли 10 военнослужащих и сотрудников силовых ведомств
- В "ДНР" посчитали раненых
- Третья авария произошла за неделю в шахте «ДНР»: погиб один человек
- "Взрывная волна и огонь": в "ДНР" рассказали, как погиб Захарченко21:21
- Потеря одного не имеет значения: В «ЛНР» сделали заявление по убийству Захарченко20:55
- Под угрозой окажется вся Европа: экологическая катастрофа нависла над Донбассом, пугающий прогноз19:56
- В школах «ДНР» вместо математики добавляют часы НВП18:50
- Мотивы ликвидации Захарченко проясняются: Лавров сделал обличительное заявление18:16
- В Донецке арестованы люди, город взят в кольцо военной техникой17:31
- Жители Донецка не хотят поминать убитого Захарченко: кадры с места смерти главаря "ДНР". ВИДЕО16:48
- Боевики «ДНР» в Горловке задерживают людей16:31
- Переговоры Путина с новым главарем "ДНР" после убийства Захарченко: Песков сделал заявление16:13
- Боевики «ДНР» перекрыли «границу» с «ЛНР»15:26
- "Взрывная волна и огонь": в "ДНР" рассказали, как погиб Захарченко21:21
- Потеря одного не имеет значения: В «ЛНР» сделали заявление по убийству Захарченко20:55
- Кто и зачем убил главаря «ДНР» Захарченко? ВИДЕО20:25
- Под угрозой окажется вся Европа: экологическая катастрофа нависла над Донбассом, пугающий прогноз19:56
- В Оппозиционном блоке выясняют кого выдвинуть кандидатом на выборы президента19:23
- В школах «ДНР» вместо математики добавляют часы НВП18:50
- Мотивы ликвидации Захарченко проясняются: Лавров сделал обличительное заявление18:16
- На Донбасс идет похолодание17:47
- В Донецке арестованы люди, город взят в кольцо военной техникой17:31
- Когда немного не успел: раскрыта тайна смерти Захарченко17:15
- Кто и зачем убил главаря «ДНР» Захарченко? ВИДЕО20:25
- В Оппозиционном блоке выясняют кого выдвинуть кандидатом на выборы президента19:23
- Когда немного не успел: раскрыта тайна смерти Захарченко17:15
- Коричневые липкие выделения: украинцам показали, чем их травят под видом сезонных деликатесов15:53
- Чем опасна децентрализация отопления! Пример Рубежного14:19
- Убийство Захарченко: Российские политики резко заговорили, что Украина начнет наступать. Я боюсь обратного, - Дихтяренко13:59
- Только не пугайтесь: медики ввели новые нормы артериального давления20:40
- Можно ли есть пищу, которая начала плесневеть?13:37
- В Украине запретили важную вакцину из-за русского языка09:50
- 4 знака зодиака, которым улыбнётся удача в сентябре 201808:45
- Через полгода! Старец-предсказатель назвал дату начала Третьей мировой войны
- Из Горловки в Донецк пошло «подкрепление»
- Оккупированный Донецк полностью перекрыт на въезд и выезд. Не выехать даже в Россию
- Боевики в трауре. Через Макеевку проехала «похоронная процессия»
- Предупреждение горловчанам: в городе обыски
- На въезде в Донецк со стороны Мотеля огромная очередь. Всех проверяют
- Украинцам повысят зарплаты и пересчитают пенсии: когда и на сколько разбогатеем
- CМИ: раненый при подрыве Захарченко "министр" Тимофеев не выжил – громкие подробности смерти "Ташкента"
- Жители оккупированного Донецка сообщают о мощном взрыве в районе мединститута
- Череда смертей в России: вслед за Кобзоном умерли академик, известный актер и муж Матвиенко