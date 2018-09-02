Длинные вереницы автобусов: людей везли на похороны Захарченко из окрестных городов

02.09.2018 19:20

На похороны Захарченко, которые прошли сегодня в Донецке, был организован подвоз работников бюджетных учреждений и студентов. Об этом сообщают «Новости Донбасса».

Жителям соседних городов на неподконтрольной территории Донецкой области оккупационная «власть» предоставила автобусы. Огромные колонны транспорта жители Донецка наблюдали начиная с улицы Набережной до бульвара Шевченко.

Источник: https://donpress.com