Исчерпанный материал: названа наиболее вероятная причина убийства Захарченко

04.09.2018 11:25

Главарь боевиков Захарченко никогда не имел права голоса в так называемой "ДНР", так как изначально был исчерпанным материалом.

Об этом сообщил военный обозреватель Юрий Карин, передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что в центре Донецка в ресторане "Сепар" убит Захарченко. Он заявил, боевик Захарченко понимал, что его дни на посту "главы" псевдореспублики сочтены, и по этой причине перевез своих преступных родственников в РФ, а сам ждал удобного момента.

Также сбежать хотел и соратник Захарченко боевик Александр Тимофеев, однако теперь к нему повышенное внимание - ему вряд ли удастся это сделать.

Сам Карин утверждает, что убийство Захарченко – это спецоперация Кремля, которая началась совсем недавно. Ее целью, считает журналист, является изменение политики на оккупированных территориях Донбасса.

Он рассказал, теперь есть большая вероятность, что Россия захочет вернуть Украине районы на Востоке страны, однако на своих условиях.