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Россияне возвращаются на Донбасс мстить за Захарченко: российская Дума предупредила Украину о последствиях

05.09.2018 17:34
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Россияне возвращаются на Донбасс мстить за Захарченко: российская Дума предупредила Украину о последствиях

В российской Думе заявляют о возвращении на Донбасс российских наемников, которые готовятся отомстить Украине за убийство Захарченко.

Об этом заявил депутат Думы и лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, обвиняя Украину в организации убийства главаря "ДНР" Захарченко и обещая украинцам возмездие. Миронов заявляет, что российские наемники и так называемые "добровольцы" возвращаются на оккупированный Донбасс после гибели Захарченко. 

Московский политик возложил ответственность за ликвидацию террориста на Украину, угрожая украинцам новыми "котлами" на передовой. "Если украинские власти хотят получить новые "котлы", они их получат", - пригрозил он Украине и заявил, что "для Киева эта провокация бесследно не пройдет".

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, убийство, россияне, месть, ДНР, Захарченко
 
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