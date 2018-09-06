Боевики «ДНР» запрещают работникам школ говорить с наблюдателями СММ ОБСЕ

06.09.2018 17:20

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области запрещают персоналу школ разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 4 сентября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«Персонал школы в н. п. Металлист (неподконтрольный правительству, 7 км к северо-западу от Луганска) сказал наблюдателям, что СММ не разрешается посетить школу без предварительного письменного согласия вооруженных формирований».