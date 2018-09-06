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Боевики «ДНР» запрещают работникам школ говорить с наблюдателями СММ ОБСЕ
06.09.2018 17:20
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области запрещают персоналу школ разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 4 сентября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«Персонал школы в н. п. Металлист (неподконтрольный правительству, 7 км к северо-западу от Луганска) сказал наблюдателям, что СММ не разрешается посетить школу без предварительного письменного согласия вооруженных формирований».
Теги: Россия, Донбасс, Луганск, школа, запрет, общение, ДНР, боевики, СММ ОБСЕ
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